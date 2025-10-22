Unión se impuso con autoridad y se acerca a la cima del Clausura

Unión de Santa Fe consiguió una victoria fundamental al golear 3 a 0 a Defensa y Justicia en el partido disputado en el estadio 15 de Abril, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. Este resultado no solo significó un gran desahogo para el equipo dirigido por Leonardo Madelón, sino que le permitió al "Tatengue" escalar a la segunda posición de la Zona A, sumando 20 puntos y volviendo a acercarse a la punta. Por su parte, el conjunto de Florencio Varela, conducido por Mariano Soso, quedó en la tercera posición con 19 unidades.

El marcador se abrió a los 35 minutos del primer tiempo gracias al delantero Agustín Colazo. El gol se originó tras un remate de Cristian Tarragona que fue detenido por el arquero visitante, Enrique "Beto" Bologna; Colazo estuvo atento para aprovechar el rebote y puntear la pelota hacia la red.

El inicio del complemento trajo consigo el segundo tanto para el local. A los cinco minutos, el extremo Nicolás Palavecino recuperó la pelota, avanzó por la izquierda y envió un centro atrás. El defensor Damián Fernández desvió la trayectoria con el pie, descolocando a Bologna y marcando un gol en contra.

Tagliamonte fue héroe en un partido malo para el "Halcón"

Defensa y Justicia tuvo una oportunidad inmejorable para descontar y meterse en el partido a los 15 minutos de la segunda mitad. La visita solo se había acercado al arco rival en esa instancia, cuando se sancionó un penal por una mano en el área del defensor Valentín Fascendini.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue el delantero Abiel Osorio, quien remató cruzado, bajo y potente con el pie derecho. Sin embargo, el arquero local Matías Tagliamonte demostró una gran actuación y desvió el disparo, manteniendo la valla invicta para Unión.

El triunfo de Unión quedó sellado a los 33 minutos del complemento. En una jugada de pelota parada, el extremo Franco Fragapane ejecutó un córner al primer palo que fue prolongado de cabeza por Marcelo Estigarribia. El atacante sentenció el 3-0, con el balón ingresando por el segundo poste ante una floja respuesta del guardameta rival.

El próximo compromiso para el equipo santafesino será visitar a Newell’s, mientras que el "Halcón" de Florencio Varela recibirá a Huracán. Las fechas y horarios de estos encuentros aún no han sido confirmadas.

(Síntesis del partido)

Torneo Clausura. Fecha 13. Unión 3 - 0 Defensa y Justicia. Estadio: 15 de Abril. Árbitro: Nazareno Arasa. Goles: 34m Agustín Colazo (U); 5m Damián Fernández e/c (U); 33m Marcelo Estigarribia (U). Incidencia: 16m ST, Matías Tagliamonte (U) le atajó un penal a Abiel Osorio (DyJ). Alineaciones principales (DTs): Unión (Leonardo Madelón) y Defensa y Justicia (Mariano Soso).