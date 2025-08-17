En un partido cargado de polémicas, penales y expulsiones, Vélez Sarsfield superó 2-1 a Independiente en el Estadio José Amalfitani de Liniers, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. Este triunfo es vital para el "Fortín", que se posiciona en la cima del campeonato junto a River Plate, aunque este último con un partido menos. Por su parte, Independiente continúa su racha negativa, sin victorias en el torneo, y golpeado tras sus eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El primer tiempo transcurrió con pocas emociones hasta la media hora de juego, momento en el que una acción clave cambió el desarrollo del encuentro. A los 31 minutos, el defensor de Independiente, Kévin Lomónaco, cometió un grave error en la salida: tras tropezar, tocó la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en sancionar penal y expulsar al jugador, dejando al "Rojo" con diez hombres. Desde los doce pasos, Dilan Godoy definió con categoría y puso el 1-0 a favor de Vélez a los 34 minutos. Antes del descanso, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, evitó una ventaja mayor para el local con una gran intervención ante un remate de Imanol Machuca.

En la segunda mitad, Independiente, bajo la dirección técnica de Julio Vaccari, buscó la igualdad y la encontró a los 30 minutos. Tras la revisión del VAR por parte de Rey Hilfer y Ceballos, se sancionó un penal por una falta de Quirós sobre Galdames dentro del área. Felipe Loyola fue el encargado de convertir el penal, emparejando el marcador 1-1.

Sin embargo, la alegría del equipo visitante duró poco. A los 38 minutos, Vélez obtuvo otro penal cuando el defensor De Irastorza agarró a Braian Romero en el área luego de un córner. La decisión fue reafirmada por el VAR. Nuevamente desde el punto penal, Braian Romero selló el 2-1 definitivo para Vélez.

El tramo final del partido estuvo marcado por la tensión, con varias amonestaciones y la expulsión del director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, a los 41 minutos del complemento.

Incidentes Clave del Partido:

31' PT: Penal para Vélez y expulsión de Kévin Lomónaco (Independiente) por mano en el área.

34' PT: Gol de Vélez, convertido por Dilan Godoy de penal.

26' ST: Penal para Independiente por falta de Quirós sobre Galdames, con amonestación para el jugador de Vélez.

30' ST: Gol de Independiente, convertido por Felipe Loyola de penal.

36' ST: Penal para Vélez por falta de De Irastorza sobre Braian Romero.

38' ST: Gol de Vélez, convertido por Braian Romero de penal.

41' ST: Expulsión del técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto.

Con esta victoria, Vélez suma tres puntos vitales, mientras que Independiente profundiza su crisis, buscando aún su primera victoria en el campeonato.