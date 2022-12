Los cinco jugadores argentinos que aún no sumaron minutos en el mundial

Tras la victoria frente a Australia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2022, Lionel Scaloni utilizó 21 de sus 26 jugadores que viajaron a Qatar.

Lo cierto es que los jugadores que sumaron más minutos en cancha en el certamen son Emiliano “Dibu” Martínez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que sin dudas conforman la columna vertebral del ciclo Scaloni.

Ahora bien: ¿Quiénes son los que aún no sumaron minutos en la cita mundialista y cuál es la razón?

En primer lugar, los dos arqueros suplentes: Franco Armani y Gerónimo Rulli aún no ingresaron al campo de juego y es por una sencilla razón. Emiliano Martínez no ha tenido ninguna molestia, ni lesión, y además el seleccionado no ha disputado alargue ni penales, por lo que el técnico ha decidido que el "Dibu” complete sus minutos en cancha.

El tercer jugador es el ex defensor de Estudiantes de La Plata, Juan Foyth. Caracterizado por su polifuncionalidad y en duda hasta último momento por una molestia muscular, el jugador del Villarreal aún no ingresó desde el banco aunque no sería descabellado pensar que podría entrar como recambio en la línea defensiva, tanto como central o lateral.

El cuarto jugador ausente en el campo de juego, es Ángel Correa. El delantero del Atlético de Madrid, integrante del plantel campeón de la Copa América 2021, sorpresivamente había sido “cortado” para este mundial pero luego fue convocado por la lesión de Nicolás González. Si bien ha sumado muchos minutos en partidos claves de la Era Scaloni, el ex-San Lorenzo no ha sido utilizado como recambio aunque con la lesión del Papu Gómez y Di María podría tener muchas chances.

Por último el más polémico para muchos argentinos. Se trata del cordobés Paulo “La Joya” Dybala. Si bien llegó a la Copa del Mundo con lo justo, el oriundo de Laguna Larga ya se encuentra bien físicamente y la determinación del DT se basa en una cuestión meramente táctica.