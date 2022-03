RIVER-BOCA: ¿CLAVE PARA BATTAGLIA?



Esta nueva edición del superclásico, la 204ta. de la era profesional, no es determinante para el desarrollo de la Copa LPF pero puede resultar decisiva para el futuro de Sebastián Battaglia en Boca, aún después de la buena victoria en La Plata ante Estudiantes, líder de la Zona B.



Tras días convulsionados por conflictos de convivencia interna y críticas al rendimiento del equipo, fomentadas tras caer con Huracán en La Bombonera, el entrenador arriesga gran parte de su capital en el Monumental, donde recibió un duro cachetazo la última vez que lo visitó (1-2 con doblete de Julián Álvarez, la tarde de la temprana expulsión de Marcos Rojo).



Sobre Battaglia pesa la incómoda estadística de no haber ganado un clásico oficial sobre cinco dirigidos: fueron dos empates y tres derrotas, una de ellas, ante San Lorenzo (0-2), en calidad de interino durante el ciclo de Miguel Ángel Russo, que aquella noche en La Bombonera no pudo sentarse en el banco de suplentes por aislamiento preventivo debido a la Covid-19.



En la semana, el DT "xeneize" seguirá la evolución física del mediocampista paraguayo Óscar Romero y el delantero Darío Benedetto para definir la formación titular. La baja más sensible será la del defensor y capitán, Carlos Izquierdoz, quien sufrió una fractura del quinto metatarsiano.



En River, el panorama es más relajado para el "Muñeco" Marcelo Gallardo. Puntero de la Zona A con 13 unidades, el equipo acumula dos victorias consecutivas en el torneo y espera por las recuperaciones del defensor David Martínez y el delantero Matías Suárez.



Fecha: domingo 20 a las 19.00.



Estadio: Monumental.

INDEPENDIENTE-RACING: CLÁSICO DE AVELLANEDA CON TÉCNICOS DEBUTANTES



El clásico de Avellaneda, plato fuerte del sábado a la noche, será el primero para ambos entrenadores: Eduardo Domínguez en el local Independiente y Fernando Gago en Racing.



El "Barba", DT campeón con Colón de Santa Fe, tendrá un poco más de presión por la localía y por la necesidad del equipo de consolidarse luego de un arranque dubitativo con más empates que triunfos.



El exdefensor tiene un historial parejo ante Racing con tres triunfos y tres derrotas (una en su paso por Huracán) pero dentro de las victorias se destaca el contundente 3-0 de la final de la Copa de la Liga 2021 para conseguir el primer título de la historia del "Sabalero".



Por el lado de la "Academia", Fernando Gago tuvo un buen inicio de año que mejoró la imagen del comienzo del ciclo que había sido con cinco derrotas y tres triunfos en el cierre del torneo 2021 para clasificarse con lo justo a la presente edición de la Copa Sudamericana.



Gago, quien enfrentará a Independiente por primera vez en su carrera de técnico, no podrá contar con el colombiano Edwin Cardona, desgarrado ante Talleres, pero espera por los regresos del lateral izquierdo Eugenio Mena y el delantero Javier Correa.



El último clásico se lo quedó Independiente con el triunfo por 1-0 con el gol del excapitán Silvio Romero, bajo una intensa lluvia en el Libertadores de América.



La última victoria de Racing en el clásico fue justamente en la casa del vecino el 23 de febrero de 2019 por 3-1 con una destacada actuación de Lisandro López.



Fecha: Sábado 10 a las 20.45



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Bochini

SAN LORENZO-HURACÁN: ¿ENVIÓN PARA TROGLIO O CHANCE HISTÓRICA DEL GLOBO?





El clásico más porteño será clave para San Lorenzo ya que podría ser un envión anímico para encarrilar el ciclo de Pedro Troglio luego del alivio tras la victoria en Córdoba ante Talleres que significó el primer triunfo oficial del entrenador.

Huracán, de andar irregular, tendrá la oportunidad histórica de cortar otra larga racha negativa, tal como sucedió hace una semana cuando volvió a ganar en La Bombonera contra Boca Juniors luego de doce años.



El "Globo" solo ganó una vez en la historia en el Pedro Bidegain y fue hace 20 años: el 9 de diciembre de 2001 se impuso por 1-0 con un gol de Emanuel "Tito" Villa ante un San Lorenzo alternativo que estaba centrado en la final de la Copa Mercosur.



Después de esa victoria pasaron once partidos y no pudo repetir el festejo en el Bajo Flores.



El "Ciclón" consiguió su primer triunfo en Córdoba, donde no ganaba hace 19 años, de la mano de Ricardo Centurión como figura.

Troglio, quien tendrá su primer clásico ante Huracán, le dio la confianza a Gino Peruzzi luego de días convulsionados y el lateral derecho se mantendría en la formación titular, a pesar de su relación tensa con el público.



San Lorenzo es el dueño del historial con una amplia superioridad de 33 partidos pero su última victoria fue en noviembre de 2016 (2-0 en el Nuevo Gasómetro) y hace ocho partidos que no puede vencer al "Globo".



Fecha: Sábado 19 de marzo a las 16.15



Estadio: Pedro Bidegain.

GIMNASIA-ESTUDIANTES: EL "LOBO" QUIERE CORTAR LA SEQUÍA EL CLÁSICO PLATENSE





Gimnasia y Estudiantes volverán a enfrentarse en el Bosque luego del inolvidable y cambiante empate 4-4 del pasado diciembre.



En una gran tarde de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, el equipo de Néstor Gorosito estuvo dos goles arriba en el marcador a falta de media hora para el final y muy cerca de cortar la racha de 11 años sin ganar pero Estudiantes volvió a amargarle la fiesta.



Para esta nueva edición, el "Lobo" no llega en un buen momento ya que perdió tres de los últimos cuatro encuentros y en su última presentación fue goleado por River Plate por 4-0 en el estadio Monumental.



Estudiantes, por su lado, perdió el invicto ante Boca Juniors tras caer 1-0 en UNO y en el medio definirá su suerte en la Copa Libertadores cuando reciba a Everton, de Chile, por la vuelta de la fase 3.



El conjunto de Ricardo Zielinski empezó a sentir el desgaste de la doble competencia y si bien sacó una buena ventaja con el triunfo 1-0 de la ida en Viña del Mar deberá sostenerla para meterse en la fase de grupos del máximo torneo sudamericano.



El "Ruso" tiene prácticamente descartado al goleador Mauro Boselli y espera por la recuperación de Gustavo Del Prete, quien se perdió el duelo ante Boca por un cuadro gripal.



En el "Lobo" reaparecerá el uruguayo Brahian Alemán, quien forzó la quinta tarjeta amarilla para estar en el clásico.

Estudiantes domina el historial con una ventaja de 17 partidos y la racha de once años sin perder el clásico platense.



La última victoria de Gimnasia fue el 3 de febrero de 2010 por el torneo Clausura en el Bosque y en aquella oportunidad también fue para romper una sequía de cinco años sin triunfos ante el "León".



Fecha: Domingo 20 de marzo a las 16.15



Estadio: Juan Carmelo Zerillo

CENTRAL-NEWELL'S: "KILY" SE JUEGA TODO ANTE EL DEBUTANTE SANGUINETTI





Rosario Central, con su DT Cristian "Kily" González acorralado por los malos resultados, recibirá en Arroyito al Newell's de Javier Sanguinetti, quien tendrá su primera experiencia en uno de los clásicos más pasionales del país.



El "Canalla" sufrió una durísima derrota por 3-1 ante Barracas Central en el Gigante que dejó al "Kily" en la cuerda floja ya que luego de quedar afuera de la Copa Sudamericana en la última fecha del torneo 2021, el equipo tuvo un flojo inicio en la Copa de la Liga.



Newell's llega un poco mejor ya que si bien dejó escapar el triunfo en Junín ante Sarmiento previamente había conseguido dos victorias en fila.



Sanguinetti contará con el regreso de Pablo Pérez y aguarda por Leonel Vangioni, los históricos de la "Lepra" que buscarán volver a ganar en Arroyito luego de tres partidos -y casi seis años- y acortar la distancia de 9 partidos del historial.



Fecha: Domingo 20 de marzo a las 14



Estadio: Gigante de Arroyito

COLÓN-UNIÓN: EL SABALERO VUELVE AL CEMENTERIO CON ASPIRACIONES





Colón volverá a ser local en el estadio Brigadier López luego de los trabajos de resembrado para recibir a Unión, puntero de la Zona A, con la ilusión de ganar un clásico luego de cinco partidos.



El "Sabalero" festejó por última vez en marzo de 2017 tras un 2-0 en el "Cementerio de los Elefantes".



Unión viene de tres triunfos en cuatro fechas de la Copa de la Liga y en los clásicos se impuso en dos de las últimas seis ediciones de un enfrentamiento dominado por los empates aunque el "Tatengue" registra cuatro triunfos más en el historial general.



Fecha: Sábado 19 de marzo a las 18.30



Estadio: Brigadier Estanislao López

LANÚS-BANFIELD: UN CLÁSICO DEL SUR IMPORTANTE PARA LOS ENTRENADORES





Lanús, que no encuentra los resultados desde la vuelta de Jorge Almirón, disputará un importante clásico ante Banfield, que viene en caída luego de dos derrotas que frenaron un invicto de nueve partidos.



El "Taladro" de Diego Dabove, quien debutará en el clásico, perdió con Defensa y Justicia como local y en su última visita a Santa Fe y buscará volver a la victoria en La Fortaleza para estirar un período positivo ante Lanús.



Banfield no pierde el Clásico del Sur desde abril de 2017 (4-2 en La Fortaleza). Acumula tres triunfos y tres empates.



Fecha: Sábado 19 de marzo a las 14



Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

TIGRE- PLATENSE: UN REENCUENTRO EN PRIMERA DESPUÉS DE 42 AÑOS





Tigre y Platense, vecinos y rivales de la zona norte del conurbano bonaerense, volverán a cruzarse en la máxima categoría después de 42 años.



La última vez que lo hicieron fue el 22 de junio 1980 por el torneo Metropolitano en Victoria, donde el "Calamar" se impuso 1-0.

Ambos equipos pasan por un buen momento futbolístico y un presente alejado de la zona de descenso.



Fecha: Viernes 18 de marzo a las 19.15



Estadio: José Dellagiovanna