La huella de Bielsa en Leeds va a permanecer por años, los hinchas blancos lo idolatran y hasta el propio director de fútbol, Victor Orta, ha dicho que el rosarino "ha creado un legado" en el club. Incluso se está planeando un "homenaje permanente" a Bielsa en Elland Road. Pero si hay un grupo de personas que se mostraron verdaderamente agradecidas con el entrenador, esos fueron sus jugadores, que salieron a demostrar con posteos en sus redes sociales el cariño que le tienen al Loco.

"Gracias al hombre que cambió todo para todos", escribió Patrick Bamford, el goleador del equipo. El defensor Liam Cooper posteó un mensaje aún más sentido: "Uniste un club, una ciudad y un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré siempre agradecido por todo lo que usted y su cuerpo técnico hicieron por mí y por mi familia. Una leyenda del club de nuestra época. Gracias Marcelo".

Kalvin Phillips, en tanto, también se mostró fuertemente agradecido con el entrenador: "Gracias Marcelo por todo lo que has hecho por mí. Has visto en mí lo que yo no veía en mí mismo. Me ayudaste a crecer como jugador, pero sobre todo como persona. Te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo. Gracias Marcelo. ¡¡Vamos Leeds Carajo!!".

"Gracias por todo Marcelo, en estos últimos 4 años me has ayudado a convertirme en el jugador que soy ahora. Me has enseñado mucho y lo apreciaré siempre", fue el mensaje de Pascal Strujik.

"Gracias, Marcelo. Le diste a mi hijo su sueño. Por siempre agradecida", tuiteó Lynne, la madre de Joe Gelhardt, uno de los tantos juveniles que hizo debutar en estos casi cuatro años.

Lo que queda claro, y más allá de lo futbolístico, es que Bielsa deja un fuerte legado en Leeds, desde lo deportivo pero también desde lo humano, y así lo han hecho saber sus propios jugadores.