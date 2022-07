Los partidos del Ascenso que no te podés perder: Belgrano, atento a Instituto – All Boys

En la Primera Nacional, Belgrano mirará de reojo el enfrentamiento entre el tercero de la tabla, Instituto, contra el cuarto, All Boys. La Gloria lleva más de diez meses sin perder en Alta Córdoba y se sorprenderá contra qué equipo fue la última derrota. El Pirata visitará a un Ferro ya desintoxicado. En el Federal A habrá clásico salteño. Mientras que en la B Metro se medirán los dos mejores clubes de la tabla anual. Y, por último, Palito Pereira dirigirá su segundo partido como entrenador y el primero ante su gente, en Ensenada.

Instituto – All Boys

Restan 11 fechas para el final de la Primera Nacional. Es hora de que el tercero, Instituto, se mida con el cuarto, All Boys. Ubicados a nueve y once puntos de Belgrano, respectivamente, ambos saben que de empatar estarán beneficiando al líder. Aunque al Albirrojo le falta jugar el clásico en Alberdi, en menos de un mes.

Para vender aún más este duelo, preste atención a la siguiente estadística: el segundo equipo que más ganó, con 13 alegrías junto a San Martín de Tucumán (solo detrás del Pirata que reúne 17 triunfos), se enfrentará al conjunto que menos perdió, al igual que el Santo y el Celeste, con apenas dos derrotas.

Ahora bien, ¿cómo llegan? La Gloria, golpeado. Es que el último miércoles cayó ante el durísimo Gimnasia, en Mendoza, dejando atrás una racha importantísima, en la que había logrado sumar 13 de las últimas 15 unidades en juego. En cambio, los de Floresta recuperaron la sonrisa contra Sacachispas, ya que venían de derrochar un invicto de 15 encuentros, hasta que Mitre (SdE) les dijo basta.

En Alta Córdoba, el conjunto de Lucas Bovaglio no sabe lo que es perder. De hecho, acumula 11 victorias y 5 empates. La última vez que no pudo sumar fue justamente ante el Albo, ¡en septiembre del año pasado! Es verdad, el presente de ambos no era alentador y los nombres eran otros: a Instituto lo dirigía la dupla Claudio Sarría – Daniel Jiménez y al ganador Marcelo Pascutti.

Los hinchas de All Boys recibieron una pésima noticia tras la victoria ante el Lila: el desgarro en el isquiotibial derecho de su goleador, Octavio Bianchi, que tuvo que ser reemplazado por Martín Comachi antes de que culmine la primera parte. Aníbal Biggeri deberá decidir a su reemplazante.

Día y hora: lunes 21.40 hs. (TyC Sports y TyC Sports Play)

Árbitro: Mario Ejarque

Estadio: Juan Domingo Perón

Último enfrentamiento: Instituto 1 (Gustavo Villarruel) – All Boys 2 (Facundo González y Axel Rodríguez), el 20/9/21 por la 26ª fecha de la Primera Nacional.

Ferro – Belgrano

“Intoxicados y deshidratados”, esa fue la razón por la que el Verdolaga suspendió el encuentro contra Riestra el pasado miércoles. Más de 20 futbolistas e integrantes del cuerpo técnico se vieron afectados. Al día siguiente, la cuenta de twitter del club avisó: “Estamos bien”. De esta manera, el plantel regresó a las prácticas y, además, se sumó a la celebración por los 118 años de historia.

Belgrano enfrentará a un rival que no tuvo partido entre semana, un factor que podría ser favorable, pero opacado por el inconveniente de salud que perjudicó al plantel de Ferro. El Pirata se quedó masticando bronca tras el empate con Independiente Rivadavia. Fue la segunda vez que el conjunto de Guillermo Farré dejó escapar puntos en Alberdi. La primera había sido contra Estudiantes de Río Cuarto.

Sebastián Navarro, volante surgido de las inferiores de Talleres y que también pasó por Instituto, le amargó la noche a los hinchas Celestes. De esta forma, Belgrano aventaja por siete puntos a San Martín de Tucumán, que logró un triunfazo en San Juan ante San Martín y superó a la Gloria en la segunda ubicación. Pero, claro, el Pirata debe un partido ante Quilmes, que fue pospuesto el fin de semana pasado por niebla y falta de luz.

Día y hora: lunes 19.30 hs. (TyC Sports y TyC Sports Play)

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri

Último enfrentamiento: Belgrano 2 (Cristian Techera y Pablo Vegetti) – Ferro 2 (Cristian Bordacahar y Rubén Tarasco), el 12/10/19 por la 9ª fecha de la Primera Nacional.