Los presidentes de Rosario Central y Newell's, Rodolfo Di Pollina e Ignacio Astore, respectivamente, se reunieron este martes a la mañana con los concejales en el Concejo Deliberante de Rosario, en el Palacio Vasallo, frente al Monumento Nacional a la Bandera, con el objetivo de brindar un mensaje a los hinchas "por un clásico en paz".



"La relación con Rodolfo es excelente, cuando hay inconvenientes nos juntamos y los solucionamos. Queremos dar la paz que le corresponde a este partido. La vida después del partido es normal y hay que seguir conviviendo", advirtió el médico traumatólogo rosarino Ignacio Astore, de 61 años, quien preside Newell's desde fines de septiembre último y enfrentará su primer clásico en el cargo.



Y acerca de su pedido de que los hinchas visitantes pudieran asistir al clásico, Astore aclaró que "no depende sólo de cuestiones organizativas con el club, pero el público visitante lógicamente en algún tiempo tiene que volver y no solamente en el clásico".





El presidente de Central, el contador público Rodolfo Di Pollina rosarino, de 48 años, dijo por su parte que "primero hay que apelar a la conciencia de la gente. Hay que tomar las medidas necesarias, inspeccionar la zona, que no haya elementos contundentes. Al club le conviene un buen marco. El problema es que a veces no se puede controlar a las masas".



El encuentro fue convocado por los concejales rosarinos -entre los que se hallan el ex jugador de Central Aldo Pedro Poy y el periodista "rojinegro Ciro Seisas-, quienes se reunieron esta mañana con los titulares de ambos clubes, con los que posaron en una foto grupal con las camisetas de Central y Newell's.

Télam