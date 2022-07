El delantero con pasado en el Atlético de Madrid aterrizó en la capital uruguaya para empezar su nuevo ciclo en El Bolso. Una multitud lo recibirá en el Gran Parque Central para hacer su presentación oficial

Suárez habló como jugador de Nacional: "Que mis hijos puedan ver esto, no tiene precio"

Antes del mediodía, Suárez realizó su primera entrevista para la transmisión oficial de Nacional TV. "Que mis hijos puedan ver esto, no tiene precio", valoró.



"La felicidad que tienen ellos no tiene nombre", agregó. "Lautaro es muy chiquito, pero ya llegó acá y pidió la camiseta de Nacional. Delfina y Benjamín se contuvieron las ganas de llorar de emoción cuando se enteraron que veníamos a Uruguay y fueron a contarle a los amigos", agregó.



"Para mí siempre fue muy importante la familia y que ellos sean los primeros en respaldarme es importante", sumó.



Respecto a Benjamín, que viene de defender al Atlético de Madrid en las categorías menores, señaló: "Quiero que mi hijo juegue en la cancha que yo jugué".



Sobre las negociaciones para su llegada, Suárez remarcó que "fueron días muy intensos" y que cuando manifestó su molestia porque los dirigentes de Nacional no lo habían llamada "hizo un comentario sin pensar todo lo que se armó".