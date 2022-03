Lionel Messi, capitán y figura del seleccionado argentino, aseguró que después del Mundial de Qatar se "replanteará muchas cosas" y dejó abierta la posibilidad de que haya sido su último partido en el país con la camiseta "albiceleste".



"Ahora pienso en lo que viene, que es Ecuador, los partidos de preparación y el Mundial. Después me tendré que replantear muchas cosas", expresó Messi, en medio de la alegría por la despedida del público en La Bombonera.



"No es la primera vez y la verdad es que no esperábamos menos de esta gente después de este tiempo, de la unión que hay. Era un día lindo para disfrutar y lo hicimos todos", destacó el 10 que disfruta del vínculo que se creó con el público en el último tiempo.



"Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, me lo demuestra y yo estoy agradecido", sostuvo.

Para Messi, después de la conquista histórica en Brasil, "todo fluye natural" tanto "adentro como afuera" de la cancha y que obviamente la racha ganadora "ayuda a que todo sea lindo y más fácil".



El crack aceptó que pudo haber sido el último partido ante el público argentino antes de Qatar y destacó que se dio "una manera muy buena".



Sobre el partido, Messi dijo que en el primer tiempo fue difícil "encontrar los espacios" pero en el segundo "llegaron los goles" de la mano del "golazo de ´Fideo´".



El 10 dejó el campo de juego bajo una tremenda ovación y dejó retumbando una frase sobre su futuro que los fanáticos todavía no quieren ni pensar.