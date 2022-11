El crack rosarino Lionel Messi, capitán y emblema del seleccionado argentino, fue motivo de inspiración para una nueva canción que realza su figura y describe el sentimiento que los argentinos y argentinas tienen sobre él, en las vísperas del debut en el Mundial de Qatar 2022.

La banda bonaerense De Los Palotes publicó el tema "As de Espadas" en referencia al "10" argentino, un título que proviene del tradicional juego de cartas "truco" y lo erige como la máxima esperanza para ganar la próxima Copa del Mundo, entre guitarras rockeras y una sección de vientos bien presente.

Martin Novau es la voz de De Los Palotes y compuso el tema dedicado a Messi, aunque la idea nació de su hermano mayor, un fiel seguidor del rosarino."En un partido de la última Copa América menciona la idea de que hagamos una canción para Lionel y la verdad que la idea nos gustó. No sabíamos si la tocaríamos con la banda o no, pero la cuestión es que un día llegó la musa inspiradora que le dio vida a "As de Espadas" y terminó siendo parte de De Los Palotes", indicó Novau