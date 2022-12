Pepe estalló contra Argentina luego de quedar eliminado del mundial

Portugal quedó eliminado en cuartos de final al ser derrotado por Marruecos con gol de Youssef En-Nesyri.

Pero el conjunto europeo descargó toda su bronca con el árbitro designado por FIFA, el argentino Facundo Tello.

Pepe, no disimuló su enojo al término del partido: “Es inadmisible que un árbitro argentino dirija un partido así y más después de las quejas de Messi. En la segunda parte no se ha jugado nada. No nos ha dejado jugar nada”, y remató: “Ya le pueden dar el título a Argentina”.

El jugador de 39 años argumentó que Marruecos tuvo la suerte de marcar el gol y que se sentía orgulloso de sus compañeros: “Hicimos mucho para intentar ganar el partido”, concluyó.

Bruno Fernandes: "Sabíamos que jugábamos contra 12"

El mediocampista Bruno Fernandes se sumó también a las críticas, acusando a Tello de ser "uno más" de Marruecos."Sabíamos que jugábamos contra 12, sabíamos el tipo de árbitro que nos iba a tocar.

Se perdieron muchos minutos, al menos el tiempo de adición debió ser de 15 a 20 minutos", criticó Fernandes, excompañero de Cristiano Ronaldo en el club Manchester United, de Inglaterra, cuando se enfrentó a los micrófonos en la zona mixta.

"Es muy difícil analizar lo que nos faltó. Teníamos ambición y calidad para más.

Siempre hay algo más que podemos dejar en el campo. Pero, repito, la entrega y el compromiso fueron total.

La gran diferencia fue que nosotros no podíamos marcar goles, y ellos sabían defender muy bien”, lamentó.Fernandes, luego de enojarse con Tello, dijo: "No quiero referirme más al tema, no quiero ir por ahí".

Además, Fernandes se refirió a los conflictos con Cristiano Ronaldo, aunque lo minimizó y dijo: "No nos quedamos afuera por eso, simplemente no pudimos derrotar a Marruecos".

Fuente: Télam