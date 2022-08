San Martín de Tucumán perdió con San Telmo, 1 a 0, como visitante, y no pudo acercarse a Belgrano, líder de la Primera Nacional, en uno de los partidos que se juegan esta tarde por la fecha 28 del principal torneo del ascenso.



El delantero Rodrigo González marcó a los 9 minutos de la segunda parte para el local, que sumó su segunda victoria consecutiva en el campeonato (en la fecha previa superó a Tristán Suárez 2 a 0 como visitante).



Pese a la derrota, la tercera en el certamen, San Martín se mantiene en la segunda colocación con 50 puntos, con Instituto de Córdoba y a 6 de Belgrano, que mañana a las 20 se medirá con Mitre de Santiago del Estero.



Luego completan la jornada sabatina: Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Tristán Suárez, Villa Dálmine - Ferro, Riestra - Sacachispas, Estudiantes (Buenos Aires) - Guillermo Brown (Puerto Madryn) y Temperley - Nueva Chicago.



La fecha se desarrolla de la siguiente manera:



= Viernes: Morón 3 (Lucas Angelini, Gastón González y Damián Andín) - Almagro 0.



= Mañana: Deportivo Madryn - Alvarado (Mar del Plata y Flandria - Deportivo Maipú, 15 horas; All Boys - Agropecuario, 15:15 (TyC Sports); Santamarina -Atlético Rafaela, 16; Chaco For Ever - Defensores de Belgrano, 16:30; Belgrano - Mitre, 20 (TyC Sports).



= Lunes 8: Gimnasia (Jujuy) - Quilmes, 15; San Martín (San Juan) - Brown (Adrogué), 15:30; Güemes (Santiago del Estero) - Instituto, 17:10 (TyC Sports); Atlanta - Chacarita, 21:10 (TyC Sports).



= Martes 9: Almirante Brown - Independiente Rivadavia (Mendoza), 21:10 (TyC Sports).



Tiene fecha libre Estudiantes, de Río Cuarto.



= Posiciones =



Belgrano, 56 puntos; San Martín (T) 51; Instituto 50; Gimnasia (M) 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores de Belgrano 41; Independiente Rivadavia 39; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Brown (A) y Estudiantes (BA) 38; Deportivo Madryn 36; Chacarita y Brown (PM) 35; Deportivo Maipú (*) y Riestra 34.



Güemes (SdE) y Ferro 33; Morón y Gimnasia (J) 32; Agropecuario 31; Quilmes, Mitre (SdE), Almirante Brown y San Telmo 30; Atlanta 29; Temperley y Alvarado 27; Atlético Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachipas 23; Santamarina 21.



(*) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en el partido por la fecha 7 con Tristán Suárez.

Fuente: Télam