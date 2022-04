Polémico grito de Pablo Pérez al técnico de Newell’s cuando lo reemplazó

“¡No me saques más!”, “¡¡No me saques más!!”, gritó por duplicado pero in crescendo Pablo Pérez cuando el DT de Newell’s, Javier Sanguinetti, decidió su reemplazo a los 14 minutos del segundo tiempo del partido ante Patronato que el equipo rosarino ganó 1 a 0 para alcanzar a River en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.