Tras la victoria de la Selección Argentina ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Conmebol, el combinado nacional que conduce Lionel Scaloni está a un paso de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y en la próxima fecha ante Brasil en el estadio San Juan del Bicentenario se puede concretar la tan ansiada clasificación. ¿Qué resultados necesita?

El combinado nacional se enfrenta a la Verdeamarela el martes por la fecha 14 del certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, en un encuentro que, a priori, resulta muy complejo tanto por la jerarquía y el juego del rival como también por lo decisivo del cotejo, ya que la Albiceleste, si se dan ciertos resultados, tendrá en su poder el ticket que lo depositará en tierras cataríes.

¿Qué resultados necesita? Si Lionel Messi y compañía logran llevarse los tres puntos frente al conjunto que comanda tácticamente Tité, necesita que se den dos de estos tres resultados: que Uruguay NO le gane a Bolivia, que Chile NO le gane al Ecuador de Gustavo Alfaro y que Colombia NO le gane al Paraguay de los Mellizos Barros Schelotto.

No obstante, si el seleccionado nacional no logra obtener la victoria en suelo sanjuanino la ilusión aún no está perdida, pero sí se hace más compleja. En caso de repartir puntos ante el Scratch, la Selección necesita que tanto Chile como Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos partidos. Pero eso no es todo. Además de la derrota de los tres países mencionados, se debería dar una victoria del Perú de Ricardo Gareca ante Venezuela.

TYC | CONMEBOL | TELAM