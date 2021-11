La Academia y el conjunto chaqueño empataron 1 a 1 en las semifinales del Reducido del Federal A. Sin embargo, Chaco For Ever se impuso en la tanda de penales por 4 a 3.

Con este resultado, Racing de Nueva Italia jugará otra temporada en la tercera categoría del Federal. Por su parte, el equipo chaqueño jugará la final por el segundo ascenso contra Gimnasia y Tiro de Salta que derrotó a Central Norte por 2 a 1.

El partido se disputó este domingo desde las 18 en cancha de Mitre de Santiago del Estero. Este partido fue televisado por Canal 10.

El tucumano Nelson Bejas fue el árbitro del partido, secundado por Guido Córdoba y Carlos Viglietti.

Racing de Nueva Italia: Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Facundo Rivero, Marcio Gómez y Juan Albertinazzi; Franco García, Emanuel Giménez, Mariano Martínez y Leandro Fernández; Nicolás Parodi y Martín Garnerone.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero.