Racing por la 26ª fecha de la zona norte del Torneo Federal A de Fútbol recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco a partir de las 21.00 en el estadio "Miguel Sancho".

Formaciones:

Racing: Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Marcio Gómez Pereyra, Juan Albertinazzi y Gianfranco Ferrero; Marcos Figueroa, Juan Alfaro, Axel Oyola y Pablo López; Alan Murialdo y Leandro Fernández. Dt: Carlos Bossio

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores y Federico López; Jeremías Giménez y Tomás Federico; Lucas Seimandi, David Muller y Enzo Avaro; y Tomás Attis. Dt: Raúl Armando.

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: “Miguel Sancho”

Hora: 21

26ª fecha

Miércoles 24 de Agosto

14:30 Juv. Unida (G) vs Douglas Haig

15:30 Crucero del Norte vs San Martin (Formosa)

16:00 Boca Unidos vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

19:00 Atl. Paraná vs Unión (Sunchales)

20:00 Sp. Las Parejas vs Def. de Pronunciamiento

21:00 Gimnasia (CdU) vs Sarmiento (R)

21:00 h Racing (Cba) vs Sp. Belgrano

22:15 Juv. Antoniana vs Central Norte