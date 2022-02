"A mí me cuentan todo, yo no tengo redes sociales. Prefiero opinar de las cosas que hago personalmente. El tema de Ramón... El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay, (Miguel Ángel) Russo estaba de acuerdo. Él dijo que tenía la posibilidad de ir a Minnesota, nosotros le dijimos que lo aceptábamos. A los cuatro meses, Minnesota no lo quiso. Estuvo todo un día llamándome para pedirme ayuda, que envíe una carta para pasar a otro club. Yo estuve todo el día trabajando, le mandamos la carta a Estados Unidos, él pudo pasar a otro equipo y no le salieron las cosas bien, tampoco", declaró Riquelme, Vice Presidente de Boca Juniors.