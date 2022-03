River Plate será local este domingo ante Gimnasia La Plata con los objetivos de elevar su nivel de juego, que pese a los buenos resultados conseguidos no es el de antes, y sumar los tres puntos, en un partido por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.



El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental, desde las 19.15, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación a cargo de Fox Sports. Las entradas están agotadas por lo que se aguarda la presencia de 72.000 espectadores.



River sigue marcando diferencias en el ámbito local, suma 10 unidades, le ganó a San Lorenzo de visitante y luego goleó a Deportivo Laferrere para seguir en la Copa Argentina.



La duda en River para este domingo es el regreso de Enzo Pérez en la zona media tras recuperarse de una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida ante Racing o el ingreso de Bruno Zucculini en su lugar.



Gimnasia, con Néstor Gorosito como entrenador, tuvo un buen inicio con un empate en el Cilindro ante Racing y el triunfo de local ante San Lorenzo, pero ya suma tres cotejos sin ganar con dos puntos de nueve posibles.



El equipo platense tiene un equipo competitivo y con buena ofensiva. Hoy tendrá la ausencia obligada de Brahian Aleman, quien no jugará al estar suspendido. Lo reemplazará -debutando como titular- Tomás Muro, de 20 años, con el colombiano Johan Carbonero y Cristian Tarragona como delanteros.



En el historial general, River y Gimnasia jugaron en 159 ocasiones con clara ventaja riverplatense de 85 victorias contra 33 y 41 empates. Los platenses no ganan en el Monumental hace 17 años, desde que se impusieran en el Apertura 2005, por 3 a 1.



= Probables formaciones =



River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez y Milton Casco; Bruno Zuculini o Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández y Nicolás De la Cruz; Ezequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometa, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Emanuel Cecchini y Manuel Insaurralde; Ramón Sosa y Tomás Muro; Johan Carbonero; Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito.



Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Estadio: River.



Horario: 19.15.



TV: Fox Sports Premium.