River Plate, ya clasificado en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y con una formación alternativa, será local este domingo ante Platense, que necesita con urgencia puntos para incrementar el promedio para el descenso, en un cotejo por la 14ta. y última fecha de esta fase del torneo.



El partido se jugará a partir de las 21 en el estadio Monumental de Núñez, será televisado por ESPN Premium y arbitrado por Patricio Loustau.



River (26 unidades) se clasificó en forma anticipada para los cuartos de final del torneo doméstico y pretende cerrar otra muy buena semana con un triunfo, aunque no podrá ser primero en su zona porque Racing (30) se aseguró ese lugar con su empate de ayer ante San Lorenzo (1-1).



El "Millonario", con empatar será segundo porque para ser superado por Newell's (23) en ese lugar debería caer ante Platense y los rosarinos golear por más de 10 tantos a Gimnasia en La Plata, por lo tanto solo una formalidad matemática no permite oficializar a River como segundo.



Este domingo el entrenador Marcelo Gallardo le dará descanso a los titulares que vienen de empatar ante Fortaleza de Brasil, quedando a un paso de clasificar para los octavos de final de la Copa Libertadores en el Grupo F.



En River igual concentrarán Franco Armani, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco, Emanuel Herrera, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Tomás Pochettino, Esequiel Barco y Julián Álvarez, ya que es posible que en los cuartos de final de la Liga Profesional, a celebrase durante la próxima semana vuelvan a jugar los mismos que le golearon 7 a 0 a Sarmiento y empataron en Brasil.



La anticipada clasificación riverplatense le da margen a Gallardo para darle descanso a sus titulares en media de tanta actividad por Libertadores y Copa de la Liga, este último un certamen se define en apenas 15 días.



Pese a que tuvo algún bajón futbolístico, ya sea en Córdoba ante Talleres (con suplentes) y Atlético Tucumán, River por funcionamiento, entrenador y calidad de sus jugadores es candidato en todo certamen y esta Copa de la Liga no será la excepción.



Además lo hinchas de River saben del poderío de su equipo y como muestra vale destacar que por octavo cotejo consecutivo adquirieron todas las entradas en venta y el Monumental estará lleno.



Platense está obligado a sumar por que el promedio acosa y mucho en Vicente López. Inició el certamen con Claudio Spontón como técnico y a causa de la mala campaña fue reemplazado por Omar De Felippe, pero los resultados positivo escasean.

Los partidos sin triunfos para el "Calamar" ya suman 10, tras un muy buen inicio sumando siete puntos sobre nueve, pero apenas tres empates y siete derrotas lo ubican 26to. en la tabla de promedios con 1,078, superando solo a Godoy Cruz y Patronato que son los que descenderían hoy.



Para Platense solo quedará realizar un notable desgaste físico, ejerciendo presión ante la salida de River, que pese a jugar con suplentes presentará jugadores de jerarquía, e intentar aprovechar la veteranía de Gonzalo Bergessio para sacarle rédito a alguna falencia defensiva local.



En el historial jugaron en 139 oportunidades, con ventaja clara por parte de River de 88 triunfos contra 22 y 29 empates.



Probables formaciones



River: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, Javier Pinola y Elías Gómez; Agustín Palavecino, Bruno Zuculini y Cristian Ferreira; Santiago Simón, Braian Romero y José Paradela. DT: Marcelo Gallardo.



Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso y Juan Infante; Hernán Lamberti, Héctor Canteros, Ignacio Schor e Iván Gómez; Franz Gonzales Mejia y Gonzalo Bergessio. DT: Omar De Felippe.



Arbitro: Patricio Loustau.



Cancha: River Plate.



Hora de inicio: 21



TV: ESPN Premium.