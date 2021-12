Ronaldo Nazario anunció la adquisición del 90% de Cruzeiro, el club donde debutó como profesional, y prometió devolver a la “Bestia de Mina Gerais” a la máxima categoría del fútbol brasilero.

En sus primeras declaraciones como nuevo dueño del equipo, el también dueño del Valladolid, sostuvo. “Mucha gente en mi chat me pide que compre el Cruzeiro, Vasco, Botafogo. No sé cuánto dinero creo que tengo. El fútbol es rentable y el Cruzeiro es una máquina de hacer dinero. Si uno lo hace mínimamente bien, no necesitarías ser un genio, funciona. Es la idea de una gestión sostenible ", declaró.

El gran objetivo en su gestión será regresar al equipo a la máxima división del fútbol brasilero luego de tres temporadas y levantar un pasivo de 170 millones de dólares que el club tiene actualmente.