Banfield acertó un tiro desde fuera del área y venció 1-0 a Rosario Central en un entretenido partido jugado en la tarde de este lunes en el Gigante de Arroyito por la 15° fecha del campeonato de la Liga Profesional.

El gol fue convertido por el volante izquierdo Agustín Urzi, en el primer tiempo.

Síntesis

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Juan Cerrudo, Kevin Ortiz, Mateo Tanlongo, Facundo Buonanotte e Ignacio Malcorra; y Fabricio Oviedo. DT: Carlos Tevez.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Dylan Gissi, Alejandro Maciel y Luis Mago; Matías González,, Lautaro Ríos, Matías Romero y Agustín Urzi; Jesús Dátolo; y Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Gol en el primer tiempo: 21’ Urzi (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Alan Marinelli por Cerrudo y Gustavo Ramírez por Oviedo (C); 10’ Gino Infantino por Ortiz (C) y Franco Frías por Malcorra (C); 22’ Alan Di Pippa (B) por Ríos (B) y Juan Cruz por Enrique (B); 28’ Francis Mac Allister por Tanlongo; Maximiliano Cuadra por Urzi (B) y Julián Palacios por Dátolo (B); y 38’ Aarón Quirós por Mago (B).

Amonestados: Báez, Tanlongo, Infantino y Servio (C). Urzi (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+4m. expulsado Romero (B).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Giménez.