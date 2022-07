Los tucumanos necesitaban ganar para meterle presión al "Pirata" cordobés, pero sufrieron la expulsión de Rodrigo Herrera a los 29 minutos del primer tiempo y quedaron condicionados.





Con el empate llegaron a los 45 puntos y se ubicaron a siete de Belgrano (52), que mañana recibirá a Deportivo Maipú.



Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Mendoza derrotó de local por 3 a 0 a Mitre de Santiago del Estero y trepó al quinto puesto.



Los goles del equipo mendocino fueron anotados por Joan Juncos, Fernando Bersano y Germán Rivero.



Gimnasia alcanzó así las 39 unidades y comparte el quinto lugar de la tabla con Estudiantes de Río Cuarto, que superó de visitante a Flandria por 1 a 0. El gol: Luis Silba, de penal.



Otros resultados: Atlanta 1 - Tristán Suárez 0, Temperley 1 - Deportivo Madryn 1, San Martín de San Juan 3 - Agropecuario 0.



La fecha se había iniciado el jueves con Villa Dálmine 4 - Nueva Chicago 3 y seguido ayer viernes con dos partidos: Riestra 1 - Quilmes 1 y All Boys 3 - Ferro Carril Oeste 1.



Mañana: San Telmo-Sacachispas (15.00), Brown PM-Chacarita (15.05), Gimnasia J-Alvarado (15.30), Chaco For Ever-Instituto (16.00), Atlético Rafaela-Brown de Adrogué (16.00), Belgrano-Deportivo Maipú (17.10), Almirante Brown-Almagro (17.40).



Lunes: Güemes-Independiente Rivadavia (18.05), Santamarina-Defensores de Belgrano (21.30). Libre: Deportivo Morón.



Principales posiciones: Belgrano 52, San Martín (T) 45, All Boys 42, Instituto 41, Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) 39; San Martín (SJ) y Brown (A) 38; Deportivo Madryn y Almagro 35.