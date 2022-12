De cara al partido de semifinal del Mundial Qatar 2022, donde la Selección Argentina enfrentará a Croacia, el DT Lionel Scaloni aseguró que “en principio Di María y De Paul están disponibles" aunque habrá que “valorar la disponibilidad en cuanto a minutos de cada uno”.

El técnico brindó la habitual conferencia de prensa, tras uno de los jugadores, en esta ocasión fue Nicolás Tagliafico. Agregó que la condición física de los jugadores se terminará de evaluar en el entrenamiento de hoy y mañana. Entre otras cosas el técnico debe decidir si incluye a Di María desde el inicio, lo que desplazaría a Lisandro Martínez como quinto defensor, o si suma a un mediocampista como Leandro Paredes para ganar manejo en la mitad de la cancha.

"El día después del partido (ante Países Bajos) hicimos recuperación y ayer prácticamente también, no se hizo mucho en campo, fueron más reuniones y análisis sobre cómo juega y cómo queremos jugarle a Croacia", sostuvo.Scaloni,

Sobre el choque ante Croacia consideró que “va a ser un partido muy difícil, porque es un equipo con grandes profesionales. Dan la sensación de grupo. Nos la van a poner difícil. Juegan realmente bien".

“Croacia tiene una forma de jugar y no la va a cambiar, no es ni defensivo ni ofensivo, juega siempre igual", añadió. Al mismo tiempo, sostuvo que “tienen una tradición futbolística enorme y es un rival complicado, esperamos un partido muy difícil".

“Nuestra manera de jugar será la misma y luego a cada momento del partido esperamos decidir bien y estar a la altura de las circunstancias”, remarcó Scaloni. “Todo el mundo sabe que es un partido de fútbol y que a veces la suerte te puede dar la espalda, como nos sucedió con Países Bajos en el último minuto”, expresó.

“Si hacemos las cosas que tenemos que hacer, el camino será más fácil" expresó, aunque agregó que ”a veces no gana el mejor". Al ser consultado sobre la posibilidad de lograr el máximo objetivo, afirmó que el partido más importante “es el que viene”.

Tras el polémico partido con Países Bajos, Scaloni dijo que “el partido se jugó como se tenia que jugar. El fútbol es esto, hay momentos que tenés que defender, que tenés que atacar, que hay discusiones. Hay un árbitro para impartir justicia. Sabemos perder y sabemos ganar”.

Comparó lo que se vivió entre Messi y Neymar luego de que Argentina ganara la Copa América en Brasil: “Yo no compro esa de que no sabemos ganar. Todo queda cuando el árbitro pita el final. Respetamos a Holanda, a Croacia y a todos los rivales”.

Messi se convirtió en el goleador número 1 de Argentina. El DT indicó: “De Leo no me sorprende porque siempre fue así, no es mérito de este cuerpo técnico. Tiene ganas de seguir jugando a la pelota”.

Más adelante señaló que "la ilusión es la de todos, este equipo juega para sus familiares, para la gente”.