Lionel Scaloni habló en conferencia en la previa al duelo ante Australia por los octavos de final de la Copa del Mundo. Siguiendo con su enojo por el poco tiempo entre el partido ante Polonia y el partido ante los oceánicos, el DT soltó: “El entrenamiento de ayer solo fue pensar en analizar a Australia, recién ahora vamos a entrenar en un rato y tendremos un panorama mucho mas claro de cómo están los jugadores”.

El de Pujato profundizó sus dichos posteriores al partido ante Polonia quejándose de la programación de los partidos: “Aunque parezca una tontería, Australia jugó a las 6 de la tarde siendo segundo del grupo y nosotros a las 10 de la noche siendo primeros del grupo. Nos fuimos a dormir a las 4 de la mañana y eso influye cuando el partido es 48 horas después”.

El centro de las consultas estuvo en el estado de Angel Di María, que padece una sobrecarga muscular aunque no tiene ninguna lesión. “Esperemos que Angel esté bien. Si me da disponibilidad jugará. Hoy no lo puedo decir, podemos esperar hasta mañana y decidir”, aseguró sobre el estado del ‘Fideo'. Sobre Marcos Acuña, de quien se dijo que arrastra algunas molestias, Scaloni precisó: “El ‘Huevo’ está bien. Salió (en el segundo tiempo ante Polonia) porque tenía amarilla”.

“Incluso con el entrenamiento de hoy no vamos a tener todo claro para definir la alineación. Tenemos un día para descansar y es fundamental el descanso”, explicó el entrenador, y sostuvo que “quien sigue a la selección sabe que no soy de salir siempre con los mismos, soy más de la sensación que tengo ante cada partido”, aunque aclaró que “repetir el equipo es una opción”.

Hasta ahora, Scaloni realizó modificaciones en los tres partidos que disputó la selección y no se aferró a ningún once inicial preestablecido: “Siempre pensamos en cómo afrontar al rival con los jugadores que creemos que son los mejores para ese partido”.

Sin exceso de confianza

Sobre el rival, el técnico argentino relativizó la supuesta superioridad argentina y coincidió con los dichos de su par australiano, Graham Arnold, en cuanto a que “es fútbol y es once contra once”.

“Hay que dejar de lado el favoritismo y jugar un partido de futbol. El planteamiento es lo que venimos haciendo, es similar, lógicamente con algunos matices. La idea es la de los últimos partidos e intentaremos sostenerlo la mayor cantidad de minutos posibles”, completó el entrenador.

“Con regla y escuadra”

Algunas intervenciones del VAR semiautomático durante el Mundial han generado polémica. Una se dio en la jugada del segundo gol de Japón, que desató la polémica porque la pelota quedó al límite de la línea de fondo pero el VAR semiautomático dijo que no salió por 18 milímetros. Otra fue el gol anulado a Lautaro Martínez ante Arabia por un offside muy dudoso.

“Las primeras imágenes son elocuentes. Si la vas a analizar milimétricamente pasa lo que está pasando. Nosotros lo vivimos y es dificil de digerir porque es una cosa muy nueva y se llevó a cabo en un Mundial. Choca bastante más. Con el VAR tuvimos más tiempo pero esto fue repentino. Es lo que hay y es para todos", opinó Scaloni, pero se guardó una ironía para el cierre: "Lo único: que las líneas las tracen con regla y escuadra, que no se tuerzan”.