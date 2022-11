Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del trascendental encuentro ante México. El santafesino fue tajante respecto al plan de juego para el choque ante los aztecas: "No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por lo que pasó el martes. Tenemos pensado jugar de la misma manera. Hoy en el último entrenamiento vamos a definir los intérpretes". Sobre el once inicial deslizó que "es posible que haya alguna variante", algo que ya se viene manejando como información en los últimos días.

Sobre los rumores de que Messi arrastra alguna lesión que le dificulta entrenar, Scaloni descartó que el astro rosarino esté averiado. "No sé de dónde salió que ayer no entrenó. Se entrenó y se entrenó bien. A nivel físico y moral está bien, no hay ningún problema", soltó.

Consultado sobre la expectativa que hay en relación a este partido, el técnico argentino bajó los decíbeles -como lo suele hacer- y manifestó que lo que se juega no es otra cosa que "un partido de fútbol" y que el equipo debe jugar "con toda la responsabilidad de saber que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien pero con la tranquilidad absoluta que el que entra a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor".

En ese sentido, bancó a su equipo y avisó: "Me gustaría, y creo que así es, que la gente tenga confianza plena. Nada puede empañar el camino que tenemos recorrido".

El VAR, sin discusión

En las horas posteriores al partido ante Arabia circuló una captura en la que Lautaro Martínez parece estar habilitado en uno de los goles anulados. "Poco se puede hacer en cuanto al VAR. No podemos tomar como excusa el tema del fuera de juego ni decir que no ganamos por eso", lanzó Scaloni.

Lionel, el “patadura”

"Hay que estar preparados para recibir el golpe porque era todo alegría, era todo color de rosa. En los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todos. Yo soy el primero que estaba preparado para eso", reveló el entrenador, y agregó que "lo raro es que sigamos una racha de 30 partidos más porque eso no existe".

El técnico bajó un mensaje que refleja la confianza en sus jugadores: "Estoy tranquilo de que cada partido que vayamos a jugar vamos a dejar la vida, vamos a jugar nuestro fútbol y después se puede ganar o perder".

Y dejó una frase que llamó la atención por la consideración hacia sí mismo: "Es lo que yo era como jugador, era un patadura si me quieren llamar así, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Eso lo que quiero de mis jugadores, y que después pase lo que tenga que pasar".

25 de noviembre, un día maradoneano

Cuando le solicitaron una reflexión al cumplirse los dos años de la muerte de Diego Armando Maradona, Scaloni dijo que "es un día muy triste para todo el mundo".

"Esperamos mañana brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, cada vez que nos acordamos o vemos imágenes parece mentira que ya no esté", concluyó.