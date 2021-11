Lionel Messi realizó la primera parte de la práctica en Ezeiza a la par de sus compañeros y luego trabajó diferenciado con Leandro paredes, el único de los 34 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para esta doble fecha de Eliminatorias que desde el lunes trabaja al margen del plantel del seleccionado argentino, al que no se integraría Nicolás González, que este martes tampoco pudo viajar desde Italia.



El atacante de la Fiorentina no tiene el PCR negativo que lo habilite a viajar después del contagio de coronavirus que le fue detectado el pasado 26 de octubre.



El plantel arrancó la práctica a las 16.40 con un trabajo específico de los defensores supervisados por dos especialistas en la materia como los ex marcadores centrales hoy ayudantes de campo, Walter Samuel y Roberto Ayala.



La tarea consistió en ejercicios focalizados en salida desde el fondo y recuperación de balón en contraataque.



Posteriormente, desde las 17 y con la primera media hora posterior presenciada por la prensa, el resto del plantel se acopló a los trabajos con balón en coordinación y velocidad.



Y posteriormente Scaloni, encabezó algunos bloques tácticos en espacios reducidos durante 35 minutos, para cerrar la jornada con remates de media y larga distancia en los que fueron exigidos los arqueros



Como quedó dicho, solamente Paredes se quedó al margen de todas estas tareas porque continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo provocado hace 20 días, cumpliendo preferentemente labores diferenciadas de gimnasio y fisioterapia, para terminar trotando en derredor de la cancha 2 del predio afista de Ezeiza, donde los convocados para los dos próximos compromisos de Eliminatorias se encuentran concentrados desde el lunes.



La próxima práctica, tercera de las cuatro programadas antes del partido por la decimotercera fecha del próximo viernes a las 20 ante Uruguay, en el estadio Campeón del Siglo, de Peñarol, de Montevideo, se llevará a cabo mañana a partir de las 16.

Después de ese encuentro la selección volverá a entrenarse en Ezeiza el sábado, domingo y lunes, cuando por la tarde volará rumbo a San Juan, sede del encuentro por la decimocuarta jornada frente al líder de estas Eliminatorias Sudamericanas, Brasil, que se llevará a cabo el martes 16 del corriente a partir de las 20.30, en el estadio Del Bicentenario.



El partido frente a los uruguayos será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y el cotejo ante los brasileños lo controlará el uruguayo Andrés Cunha.



Para el primer encuentro existe la firme posibilidad de que Messi arranque en el banco de suplentes e ingrese en el complemento, ya que básicamente el confesó que prefiere entrar en los segundos tiempos antes que ser titular y que lo terminen sacando "justo cuando se definen los partidos".



Su lugar en la avanzada argentina sería en principio para Paulo Dybala, quien alguna vez expresó que él no puede ser complementario del rosarino, algo que se malinterpretó como que no quería jugar a su lado, cuando lo que en realidad quería decir es que por características futbolísticas. ambos suelen moverse "anárquicamente" por los mismos sectores del ataque de sus equipos.



El buen presente del cordobés en la Juventus, ya recuperado de sus últimas y persistentes lesiones, le abren un lugar impensado para poder ocupar los espacios "de Messi" sin que Messi "lo moleste".



Por lo demás, entonces, no habría ninguna necesidad de cambiar el sistema, ya que el resto del equipo lo compondrían Emiliano Martínez (bajó su rendimiento en el arco de Aston Villa junto con el de todo su equipo, que acumuló cinco derrotas consecutivas que le costaron la cabeza al entrenador, Dean Smith), Nahuel Molina (hizo un golazo para Udinese el fin de semana), Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña (hizo otro para Sevilla en la victoria sobre Betis en el clásico de la ciudad) en la defensa.



Los tres volantes serían Rodrigo De Paul (fue reemplazado durante la segunda etapa del empate de Atlético Madrid ante Valencia, que le anotó dos tantos en el descuento para el 3-3 final), Guido Rodríguez (fue expulsado en Betis) por Paredes y Giovani Lo Celso.



Y adelante, junto a Dybala estarían Lautaro Martínez y Ángel Di María, que fue "preservado" por Mauricio Pochettino en el último encuentro que París Saint Germain le ganó por 3 a 2 a Bordeaux por la Ligue 1 de Francia.



Para el partido con Brasil la historia sería otra, ya que si los planes marchan como el cuerpo técnico imagina, Messi podría estar disponible para afrontar los 90 minutos ante el equipo de su amigo y compañero Neymar Junior, que si el próximo jueves vence como local a Colombia y Argentina hace lo propio con Uruguay el viernes, será el primer seleccionado sudamericano en clasificarse al Mundial de Qatar 2022.

