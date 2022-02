Los dirigidos por Julian Nagelsmann juegan el miércoles por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, pero no preservaron a sus titulares. La única baja de peso fue la de Manuel Neuer, lesionado. Sencillamente fueron superados por los de Thomas Reis, quienes hicieron un auténtico partidazo, especialmente en la primera mitad.

Los visitantes abrieron el marcador, pero el gol tempranero de Robert Lewandowski -muy buena definición- no respondía al desarrollo del juego, el cual fue favorable a los locales desde el silbatazo inicial; salieron a presionar arriba y expusieron las alarmantes falencias defensivas del rival, que quedaba largo y estirado, con mucho espacio entre sus líneas.

Rápidamente Christopher Antwi-Adjei, con un remate defectuoso pero que salió bien esquinado, niveló las acciones para darle un poco más de justicia al resultado. Y sobre el final del primer tiempo se produjo la ráfaga letal con la que Bochum prácticamente liquidó el encuentro: marcó tres goles en siete minutos.

Primero, y tras una clara mano de Dayot Upamecano, reemplazado en el entretiempo luego de una flojísima actuación, Jürgen Locadia capitalizó el penal para darle la ventaja a los suyos. Después Cristian Gamboa finalizó una gran combinación -caño y taco incluidos- con un soberbio remate al ángulo.

Y por último, Gerrit Holtmann no quiso ser menos y colocó su tiro en el otro ángulo, el cual desató la algarabía de los hinchas, que no podían creer lo que estaban viendo. Cabe señalar que si bien la ausencia de Neuer siempre es difícil de suplir, Sven Ulreich no tuvo responsabilidad en ninguno de los goles.

En el segundo tiempo el cuadro de Rin-Ruhr adoptó una postura más defensiva para cuidar la ventaja. El elenco bávaro dominó la posesión del balón e inclinó la cancha a su favor, pero careció de ideas para llegar con profundidad. Le faltó compañía a Lewy, quien descontó con otro gran gesto técnico y más tarde estrelló un tiro libre en el travesaño.

Bochum, que había ganado apenas uno de su últimos cinco cotejos, escaló al undécimo escalafón de la tabla de posiciones. El Bayern, por su parte, permanece en la cima y con una ventaja que sigue siendo considerable, aunque Borussia Dortmund podría recortarla a seis unidades si vence este domingo a Union Berlin.

Directv Sports