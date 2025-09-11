“Cobarde, traidor y mentiroso”: la dura respuesta de Toviggino a Fassi

La conferencia de Andrés Fassi en el CARD, donde pidió disculpas a Claudio Tapia por sus dichos, tuvo repercusiones casi inmediato desde el entorno del presidente de la AFA.

El que salió a atacar al máximo dirigente albiazul fue Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación y hombre fuerte del interior.

“Que cara de piedra que sos. Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cúneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional”, escribió en su cuenta de X.

Toviggino, rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, es tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal. Con 46 años, es considerado el hombre de máxima confianza de Tapia y el encargado de consolidar el poder de la AFA en el interior profundo.

El dirigente también recordó el trasfondo político de esas acusaciones: “Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA”.

El cierre del mensaje fue personal “Pero como además sos cobarde, también denunciaste al hijo del Comandante. Con la familia no”.