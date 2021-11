Talleres espera la postergación del partido por semifinales de la Copa Argentina prevista para este viernes 12 de noviembre a las 22:30 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

Hay malestar en la dirigencia del Tomba, que emitió un comunicado y cuyo DT, Diego Flores, se refirió a la "mala actitud" del Matador que pidió la postergación para contar con Diego Valoyes, que fue convocado a la selección colombiana. Además de Carlos Auzqui, que padece una fuerte contractura muscular y con ese tiempo, estaría recuperado.

"Me sorprendió la noticia de la supuesta postergación. Primero, lo tomé en broma, como un chiste. Después, me enteré de que había un pedido de Talleres, porque es unilateral", reveló el Traductor sus primeras sensaciones. Luego, expuso su postura: "No creo que se postergue porque sería muy lamentable para la salud del fútbol y el fair play de la Copa Argentina. El partido está programado hace tiempo y se debe jugar", expresó el entrenador del equipo mendoncino.

Pero pese a ello, todo indica que el pedido de Andrés Fassi, prosperaría. La nueva fecha sería el 1 de diciembre. En las próximas horas podría hacerse el anuncio con la decisión.