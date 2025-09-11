Andrés Fassi abrió la conferencia reconociendo errores y disculpándose públicamente con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué”.

“Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres ni a mí en lo personal, por lo que expreso públicamente la disculpas hacia el presidente de AFA, Chiqui Tapia. Me pongo a disposición para hacer cosas por el fútbol argentino”, marcó.

Además, anticipó que invitará al presidente de AFA a fin de año para la inauguración de la segunda etapa de la ciudad deportiva. “Será de las más importantes de Latinoamérica”.

El mandatario albiazul repasó la situación institucional y deportiva del club, destacando la importancia de los socios: “Talleres es de todos los socios y ese es el logro de todos. Reconozco y celebro la decisión de los socios que se presenten como alternativa a ser conducción. De los 70 mil, más de 36 mil podrán votar y elegir el futuro del club”.

ELECCIONES

Además, dijo que el domingo 19 de octubre “los socios tendrán la posibilidad de elegir a sus representantes”, marcando una nueva fecha de las elecciones dirigenciales en Talleres.

LA CRISIS DEPORTIVA

Sobre lo deportivo, admitió la gravedad del presente del equipo, que ganó apenas cuatro partidos en el año y suma 18 puntos en la tabla anual, los mismos que Aldosivi y solo uno más que San Martín de San Juan.

“Ni el más pesimista podía imaginarse estar en la situación deportiva que hoy estamos atravesando. Entiendo totalmente el malhumor, la bronca, el miedo y la angustia que los que queremos bien a Talleres sentimos y expresamos”, señaló.

El presidente cerró con un repaso a los logros recientes del club: “Con grandes jugadores y figuras, también podes tener una crisis deportiva. En estos años presenciamos títulos, ascensos, copas internacionales, y es difícil que en ese contexto, esto nos pueda pasar”. Ahora, el foco está en el presente deportivo, la relación con AFA y el rumbo institucional de Talleres.

AUTOCRÍTICA

Fassi también habló de la autocrítica interna: “Juntos a los jugadores hemos hecho una enorme autocrítica, y estamos convencidos que Talleres saldrá de esta angustia deportiva”.

Y se refirió a las decisiones del cuerpo técnico: “Los días libres fueron decisión del cuerpo técnico. Confiamos en lo que dice Tévez. El fútbol no es solo táctica y técnica”.