Carlos Tevez, el flamante entrenador de Talleres, no perdió el tiempo en dejar en claro sus expectativas. Después de la derrota por 2-1 ante San Lorenzo en el arranque del Torneo Clausura, el "Apache" fue directo y emitió una fuerte advertencia a dos de sus jugadores, Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, quienes son pretendidos por River Plate.

Tevez notó a ambos futbolistas "desenfocados en su llegada al club cordobés". Su mensaje fue contundente: "Desde que llegué creo que Portillo está con la cabeza en otro lado y lo mismo pasa con Fonda. Si quieren estar, bienvenido. Sino, para afuera. No quiero jugadores que no quieran estar, que ellos decidan. Sino, que se corran a un costado".

Los jugadores en cuestión, Juan Portillo y Matías Galarza Fonda, mantuvieron conversaciones con el presidente de Talleres, Andrés Fassi, y le comunicaron sus intenciones de emigrar al club de Núñez. Esta situación también fue informada al propio Tevez, quien "recogió el guante y envió un fuerte mensaje interno, incluso para el resto del plantel".

La llegada de Carlos Tevez a Talleres ha sido compleja, asumiendo el mando tras la sorpresiva salida de Diego Cocca con apenas un mes de gestión. Tevez tuvo solo dos días al frente del plantel antes de dirigir su primer partido contra San Lorenzo, lo que representó una dificultad considerable.

Respecto al desempeño del equipo en su debut, el "Apache" explicó que no modificó el sistema de juego debido a la pretemporada ya realizada. Observó que, si bien tuvieron la posesión del balón, el equipo se mostró "pastoso" y "largo", y prefirió no saturar a los jugadores con información adicional. A pesar de reconocer que San Lorenzo los "superó físicamente", Tevez destacó que "en el juego" no sucedió lo mismo. El técnico se mostró optimista, afirmando: "Yo creo mucho en el juego, vamos por bien camino". Concluyó con una reflexión sobre la situación: "Al hincha no le puedo pedir absolutamente nada, nosotros le tenemos que demostrar. Sí, que entiendan que vine hace dos días y que los jugadores tenían la cabeza en otro lado, entonces nos encontramos con una situación muy difícil para formar un once. Hay que trabajar con humildad".

Este mensaje de Tevez subraya su postura firme y la necesidad de compromiso total por parte de todos los integrantes del plantel de Talleres.