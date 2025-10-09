En la previa a las elecciones del próximo 19 de octubre, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, lanzó su espacio Adelante Talleres, con el que competirá por la reelección al frente del club.

Su lista se medirá con Talleres somos todos, encabezada por Román Huespe, y Talleres es de su gente, liderada por Adrián Gruppi.

Este jueves, en el Hotel Neper, Fassi recibió a la prensa y dejó varias frases destacadas. En diálogo con Siempre al Diez, afirmó: “El 19 de octubre Talleres jugará el partido más importante de su historia.”

El dirigente también se refirió al debate sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD) y marcó su posición:

“Pienso que Argentina no está preparada ni siquiera para tocar ese tema. No hay conocimiento y hay una idiosincrasia totalmente distinta. Siempre mencioné que antes de hablar de las SAD hay que hablar de capacidad de gestión. Talleres se va a seguir manejando como a lo largo de estos 11 años.”

Además, Fassi reconoció que faltó participación de los socios albiazules durante su gestión y remarcó que la nueva etapa buscará mayor involucramiento: “Faltó la participación y el involucramiento con el socio. Por eso hoy les decimos: ¿Queremos el estadio? Lo vamos a tener al estadio.”

El presidente también habló sobre su pedido de disculpas a Claudio Tapia, titular de la AFA, luego de las tensiones entre el club y la entidad:

“No fue la forma ni el momento. El fondo sigue siendo el mismo. Tal vez podríamos haber utilizado otro formato para hacerlo. Si tenemos la capacidad de generar valor con la convivencia con la Liga y con la AFA, podemos hacer grandes cosas.”

Por último, Fassi destacó la relevancia del proceso electoral que será el próximo domingo: “Es la primera vez en la historia que Talleres tiene la posibilidad de que 31 mil socios voten y decidan el destino del club en los próximos años.”