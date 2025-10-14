A menos de una semana de las elecciones en Talleres, Andrés Fassi volvió a dejar claras sus intenciones de seguir al frente del club y resaltó los logros de la gestión. “Es muy democrático y positivo que haya gente que quiera estar en la conducción del club. Hoy para muchos es muy apetecible dirigir una estructura con el orden que tiene Talleres. Venimos de once años de superávit consecutivos y hemos multiplicado por 70 el valor del club”, aseguró.

La oficialista Adelante Talleres, encabezada por Fassi, busca un cuarto mandato consecutivo, acompañado por Gustavo Santos e Ignacio Galloppa.

Por fuera del oficialismo, aparecen dos alternativas:

Talleres somos todos , con Román Huespe como candidato y referentes como José Tanús Rufeil, David Díaz y Santiago Del Sotto, además de la Asociación Civil Más Talleres.

, con Román Huespe como candidato y referentes como José Tanús Rufeil, David Díaz y Santiago Del Sotto, además de la Asociación Civil Más Talleres. Talleres es de su gente, encabezada por Adrián Gruppi, con experiencia en la vida política del club y con David de la Colina y Facundo Flores como referentes.

El presidente oficialista habló también de los requisitos que deben tener los aspirantes: “Esto no es solamente querer estar y tener el deseo de ser hincha de Talleres. Esto debe estar acompañado de visión, capacidad, experiencia y un cúmulo de cosas”. Y agregó: “No queremos que estos 11 años hayan sido los mejores de Talleres y finalicen. Sabemos que todavía falta”.

Fassi tocó el tema de la política, sobre la que ha recibido invitaciones: “He tenido invitaciones importantes en la política, pero soy feliz en el fútbol. Amo lo que hago y realmente no me veo en otro rol que no sea el fútbol”.

Sobre los proyectos de la institución, destacó: “Queremos comenzar la obra de nuestro segundo estadio. Es nuestro gran anhelo, nuestro gran sueño”. Y se mostró entusiasmado con la masa social: “Con 31 mil socios empadronados, es lo mejor que nos puede pasar. Esperamos poder poner a Talleres ya definitivamente entre los equipos más importantes del país el próximo 19 de octubre”.

En cuanto a la competencia interna, Fassi habló del candidato opositor Román Huespe, desprendimiento del oficialismo: “No es solamente aspirar a ser presidente. Este es otro club, no es del 2014”. Y destacó: “En Adelante Talleres la lista es muy plural. Hay 6 nietos o hijos de presidentes del club”.

El dirigente también se refirió a la actualidad deportiva y al fantasma del descenso: “Es importante los adjetivos que se usen. No es que no me asusta el descenso, lo que digo es que no es la muerte porque ya lo viví en Talleres. Soy el responsable de este momento deportivo y lo vamos a sortear. Claro que buscaremos ganar la mayor cantidad de puntos para llevar a Talleres donde debe estar. Invito que el próximo sábado volvamos a llevar 60 mil personas ante River. No habrá día del club y no habrá visitantes, se da el Kempes a los socios”.

Elecciones en Talleres: cómo consultar el padrón

El acto eleccionario será el domingo 19 de octubre. La Junta Electoral ya puso a disposición el padrón, que se puede revisar de manera digital o presencial: