Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, conversó en exclusiva con BOLAVIP sobre los preparativos y expectativas del equipo ante este crucial encuentro. " Talleres se está preparando muy bien, tuvimos un comienzo de campeonato con muy buenos partidos pero poca cosecha de puntos, que puede pasar", comentó Fassi, reconociendo la difícil situación del equipo en el Torneo Apertura, donde han ganado solo un partido en cinco fechas.

River Plate, por su parte, llega a esta final tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2023 bajo el mando de Martín Demichelis. Talleres, que quedó segundo en la Tabla Anual de ese año, tiene la oportunidad de reivindicarse ante el Millonario en este enfrentamiento decisivo.

¿Cómo llegaron River y Talleres?

La Supercopa Internacional enfrenta a los campeones de la Liga Profesional 2023 (River Plate) y al líder de la Tabla Anual 2023 (Talleres). Aquí, un resumen de sus caminos:

Equipo Logro en 2023 Datos Clave River Plate Campeón Liga Profesional - Inversión récord en refuerzos (≈USD 30 millones).- 18 partidos invicto bajo Demichelis. Talleres Subcampeón Tabla Anual - Mejor campaña histórica: 50 puntos en 27 partidos.- Presupuesto 5 veces menor que River.

Andrés Fassi, presidente de Talleres, no duda en resaltar la disparidad:

“Es una lucha de David contra Goliat. River hizo el mayor gasto en 30 años; nosotros, con menos, llegamos a esta instancia. Eso nos motiva” .

La motivación de enfrentar a River Plate

Fassi destacó la motivación que representa enfrentar a un equipo como River Plate. "Siempre motiva jugar contra River. Un River que la lucha económica es David contra Goliat porque lo que ha invertido uno y otro y por el nivel de planteles que tienen. River tal vez hizo el mayor gasto de los últimos 30 años en los últimos mercados de pases y tiene para armar como 3 equipos si quisiera", señaló el presidente de Talleres, subrayando la diferencia en inversiones entre ambos clubes.

"Eso es motivante para Talleres, jugar contra una gran institución y grandes jugadores y sabiendo que ellos tienen la obligación de llevarse ese título", agregó Fassi, enfatizando la presión que recae sobre River Plate.

El caso Rodrigo Villagra

Uno de los temas más controvertidos alrededor de esta final es la situación de Rodrigo Villagra, exjugador de Talleres que pertenece a River Plate. Villagra se entrena en solitario a la espera de que Foster Gillett consiga el dinero necesario para pagar su salida del Millonario, según lo prometido.

“Sé que Foster es responsable, pero no conozco detalles. Si River lo eligió, es porque tienen algo grande planeado para Rodrigo” . A. Fassi

"No tengo argumentos en cuanto a conocimientos para emitir una opinión. Sé que el señor Foster es una persona con un gran nivel de responsabilidad, pero no te podría decir con respecto a un caso que no conozco", expresó Fassi. Sin embargo, el presidente de Talleres avizoró un futuro prometedor para el mediocampista de 24 años: "Sí te puedo decir que si se ha tomado esa decisión es porque tienen algo muy importante para Rodrigo y le deseo lo mejor".

El enfrentamiento decisivo

La Supercopa Internacional consagrará a un equipo del fútbol argentino fuera del país por segunda vez. En esta ocasión, los campeones de la temporada 2023 se enfrentarán entre sí con el objetivo de sumar una nueva estrella. La final se jugará en el Estadio La Nueva Olla, la casa de Cerro Porteño en Asunción, Paraguay, un escenario que promete ser testigo de un emocionante encuentro.

Cabe recordar que River Plate accedió a esta competencia por haberse consagrado en el Torneo de la Liga Profesional de 2023, mientras que Talleres fue el líder de la tabla anual a lo largo de ese calendario. La expectativa es alta y los fanáticos de ambos equipos ya pueden adquirir sus entradas vía online para presenciar este emocionante partido.

Historia de la Supercopa Internacional

Año Campeón Subcampeón Sede 2022 Racing Boca Juniors Abu Dhabi, EAU 2024 ¿River? ¿Talleres? Asunción, Paraguay

Próximas ediciones:

2025: Vélez Sarsfield (Tabla Anual 2024) vs. Estudiantes (Campeón Copa de la Liga 2024).

La terna arbitral

El arbitraje será crucial en esta final, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha designado a Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro. Pablo González y Pablo Acevedo serán los asistentes, mientras que Nazareno Arasay actuará como cuarto árbitro. Además, habrá un quinto juez en campo, Juan Mamani, y Lucas Novelli estará a cargo del VAR junto a Pablo Dóvalo como AVAR.

Detalles del partido