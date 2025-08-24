Momentos decisivos se viven por estas horas en Talleres. Es que, el Matador jugó mal y fue goleado por 3-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro y profundizó su mal momento en el Torneo Clausura.

Tras el encuentro, surgieron versiones sobre una posible renuncia de Carlos Tevez, pero el propio entorno del entrenador desmintió la situación.

Anoche, después de la derrota, el DT de la “T” no brindó declaraciones públicas y ninguno de los jugadores albiazules dialogó con la prensa.

Este domingo, el “Apache” condujo la práctica destinada a los suplentes y a algunos de los futbolistas que sumaron pocos minutos, con la mirada puesta en el próximo compromiso que se le viene al Matador. Además, mantuvo una reunión con el presidente Andrés Fassi, quien le expresó su respaldo para que continúe al frente del plantel profesional.

El presente deportivo de Talleres es complejo: el equipo ganó apenas tres de los últimos 26 partidos y se encuentra en zona de descenso directo, con 18 puntos, los mismos que Aldosivi.

En la próxima fecha, Talleres recibirá a Deportivo Riestra el próximo domingo a las 16.45 en el estadio Mario Alberto Kempes, en un partido clave para intentar cortar la racha negativa y sumar en la tabla.