Ángel Guillermo Hoyos dejó de ser el entrenador de Talleres

En conferencia de prensa Andrés Fassi dijo: "se va el DT que más quiere a Talleres y al que menos le salieron las cosas. Estoy al lado de él para acompañarlo. Lidió con muchas internas , cosas externas y soy responsable de esto".

Mientras que Ángel Guillermo Hoyos expresó: "no se dieron los resultados. No soy falso ni hipócrita. La gente busca ganar y no hemos podido. Espero que Talleres gane el miércoles, ni tengo rencor ".