Arranca el juicio contra el exTalleres Diego García por abuso sexual

Comienza el juicio oral contra el futbolista uruguayo Diego García, actualmente en Peñarol de Montevideo, acusado de abuso sexual con acceso carnal a una joven en La Plata durante el año 2021.

El caso vuelve a tener repercusión en Córdoba, ya que García militó en Talleres ese mismo año, pocos meses después de conocerse la denuncia en su contra. En aquel momento, el club cordobés decidió incorporarlo tras su salida de Estudiantes de La Plata, que lo había separado del plantel al activarse el protocolo de género.

El mediocampista, oriundo de Salto (Uruguay), debió regresar al país para comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, con intervención de los fiscales Lucas Domsky y Jorge Paolini.

La denuncia

El hecho ocurrió en febrero de 2021, durante una fiesta en una quinta del barrio El Rodeo, en las afueras de La Plata. La víctima, jugadora de hockey de Estudiantes, aseguró que el futbolista la llevó a un baño, donde la golpeó y la violó. La acusación fue respaldada por pericias médicas oficiales y testimonios.

El jugador podría enfrentar una pena de 6 a 15 años de prisión efectiva.

Durante el proceso declararán varios de sus excompañeros de Estudiantes, entre ellos Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Martín Cauteruccio, el ex Talleres Leonardo Godoy y Juan Manuel Sánchez Miño, entre otros.

Pese al procesamiento, García continuó su carrera en el fútbol profesional.

Luego de su paso por Patronato, fichó por Talleres en 2021 y, más tarde, fue autorizado por la Justicia bonaerense a jugar en el exterior, donde firmó con Peñarol de Uruguay.