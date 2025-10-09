Atención Talleres: la AFA adelantó el horario del partido ante Gimnasia este sábado

Talleres enfrentará a Gimnasia en La Plata este sábado 11 de octubre, en el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura.

Originalmente pautado para las 16:45, el encuentro se adelantará a las 16:00 por la distribución de los partidos previos al duelo entre Argentina y México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, programado para las 20.00.

El equipo cordobés llega de empatar ante Belgrano en el superclásico y necesita sumar de a tres para salir del fondo de la tabla anual. Actualmente, Talleres se encuentra salvándose por ahora, a cuatro puntos de San Martín de San Juan y a tres de Aldosivi.

La Liga Profesional busca garantizar la mayor visibilidad tanto para el torneo local como para la participación de la selección nacional en el Mundial Sub 20.