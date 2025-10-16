La AFA confirmó una modificación en el horario del partido entre Talleres y River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura.

El encuentro, que se jugará este sábado en el Mario Alberto Kempes, comenzará a las 20.30 y no a las 22.15 como estaba previsto.

Desde Buenos Aires informaron que el adelanto se debe a cambios en la grilla de la Copa Libertadores Femenina, que obligaron a reacomodar la programación televisiva.

El partido se jugará solo con público local, tal como estaba estipulado. El árbitro será Ariel Penel, acompañado por Maximiliano Del Yeso y Federico Cano como asistentes, mientras que Julio Barraza será el cuarto juez. En el VAR estará Adrián Franklin, junto a Juan Del Fueyo en el AVAR.

Penel tiene buenos antecedentes con el Matador: lo dirigió en 21 partidos, con 17 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.