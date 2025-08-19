Luego de la igualdad sin goles entre Talleres y San Martín de San Juan, el lateral albiazul Augusto Schott analizó el resultado y la situación del equipo en la tabla anual. “Estamos tristes. Nos queremos quedar siempre con los tres puntos de local, sobre todo en la situación en la que estamos, entonces no poder hacerlo nos entristece”, dijo.

El partido en el Kempes estuvo marcado por la lluvia y por la necesidad de ambos equipos de sumar en la pelea por la permanencia. Talleres fue protagonista en gran parte del encuentro y buscó el triunfo hasta el final, pero no logró superar al arquero Borgogno, figura de la noche para la visita. Depietri fue el más peligroso en el ataque, aunque sin precisión en la definición.

El jugador de la “T” también señaló el peso de la racha negativa: “Creo que mientras van pasando estas situaciones de no poder ganar, cada vez cuesta más. Si hay algo para rescatar es que hoy las posibilidades las tuvimos”.

La igualdad dejó expuesta una racha negativa que preocupa: el equipo dirigido por Carlos Tévez ganó solo uno de sus últimos nueve encuentros y acumula cinco sin victorias como local.

Consultado por los silbidos y cánticos contra los jugadores, Schott fue claro: “Es totalmente normal. Mientras estamos en la cancha tratamos de no pensar en eso”.

De cara a lo que viene, advirtió sobre la dificultad del próximo compromiso: “Contra Atlético Tucumán va a ser durísimo, más en su cancha”.