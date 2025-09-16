Baja sensible para Tévez: Talleres no podrá contar con un jugador clave

Talleres sumó una nueva preocupación de cara a lo que viene. Tras el empate con Tigre en Victoria y la suspensión de Matías Galarza por acumulación de amarillas, ahora Carlos Tévez no podrá contar con Santiago Fernández, uno de los pilares de la defensa.

El juvenil fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub 20 de Chile, que comenzará el 28 de septiembre y tendrá fase de grupos hasta el 4 de octubre. En caso de que la Selección llegue a la final, Fernández, al igual que el arquero Santino Barbi, también citado. Ambos retornarían al CARD después del 14 de octubre.

Esto significa que ambos se perderán los choques ante Rosario Central, Sarmiento y Belgrano, en plena pelea del Matador por los primeros lugares del Clausura.

La citación de Santi Fernández se da en el marco de una lista conformada principalmente por jugadores del fútbol local, a la espera de definiciones sobre las figuras que militan en Europa.