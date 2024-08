Bruno Barticciotto entre los convocados por Gareca para enfrentar a la Argentina

La Roja visitará a la Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires el 5 de septiembre y luego recibirá a Bolivia el 10, en Santiago.

En la lista se confirmó la ausencia del histórico portero y capitán Claudio Bravo, pues el estratego trasandino había adelantado que no lo consideraría al todavía no encontrar club. Además, también se ratificó la exclusión de Alexis Sánchez por la lesión que sufrió esta semana en un entrenamiento en el Udinese. Arturo Vidal y Gary Medel, tal como en Copa América, nuevamente no están.

Entre las sorpresas están el golero Lawrence Vigoroux y el regreso de Bruno Barticciotto y Williams Alarcón, quienes atraviesan un gran momento en el fútbol argentino.

Chile marcha octavo en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, con cinco puntos en seis fechas disputadas, con apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas.

Convocados

Arqueros: Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea)

Defensas: Gabriel Suazo (Toulouse), Paulo Díaz (River Plate), Guillermo Maripán (AS Mónaco), Matías Catalán (Talleres), Thomas Galdames (Krylya Sovetov Samara), Mauricio Isla (Colo Colo), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Felipe Loyola (Independiente), Eugenio Mena (U. Católica).

Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Diego Valdés (América), Marcelino Núñez (Norwich), Williams Alarcón (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Claudio Baeza (Toluca).

Delanteros: Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Ben Brereton (Southampton), Víctor Dávila (CSKA Moscú), Darío Osorio (Midtjylland), Carlos Palacios (Colo Colo), Jean Meneses (Vasco), Bruno Barticciotto (Talleres)

ESPN