Carlos Tévez no se escondió tras una nueva derrota de Talleres, esta vez frente a River en el Kempes.

Fiel a su estilo, el entrenador reconoció las falencias del equipo pero mostró optimismo: “Hay que seguir trabajando. Nos quedan tres partidos y vamos a pelear hasta el final”, dijo en conferencia.

El “Apache” destacó que confía en sus jugadores pese al mal momento: “Sigo confiando plenamente en los muchachos. Seguimos buscando nuestra mejor versión y un mejor equipo. Ahora tenemos dos semanas para trabajar”, remarcó.

Tévez fue autocrítico y marcó el quiebre del partido: “El primer tiempo lo buscamos, no con tanta precisión. River nos llegó la del gol y ahí empezó otro partido. Y hasta el segundo gol tratamos siempre de proponer. Después ya fue un desconcierto”.

El DT sabe que el margen de error es mínimo y que la lucha por el descenso será hasta el final: “Tenemos que volver a ser el equipo intenso y agresivo que fuimos en varios partidos. No nos sobra nada, pero la actitud no se negocia”, cerró.