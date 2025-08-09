Talleres cayó 1 a 0 en su visita a Lanús por la quinta fecha del Torneo Clausura. Tras el encuentro, el defensor Matías Catalán, quien regresó a la competencia luego de una prolongada recuperación, analizó el desarrollo del partido y señaló los aspectos que marcaron el resultado.

“Te da bronca. Vinimos con una idea y queríamos llevarnos los tres puntos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que hicimos un buen primer tiempo, pero en el último minuto nos hacen el gol por una desconcentración nuestra. El arquero de ellos estuvo muy bien hoy”, expresó.

Catalán destacó que el equipo “está en crecimiento” bajo la conducción de Carlos Tevez y que el objetivo es “estar entre los primeros para poder clasificar”. También remarcó la importancia de achicar el margen de error y la necesidad de sumar de a tres en el próximo compromiso, que será ante San Martín en condición de local.

El encuentro marcó el regreso oficial del defensor luego de la grave lesión sufrida el 22 de septiembre de 2024, cuando se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha durante un partido contra Racing. En ese momento, se estimó un tiempo de recuperación de entre seis y ocho meses, pero su vuelta se produjo el 8 de agosto de 2025, tras aproximadamente 10 meses y medio de inactividad.