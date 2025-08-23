Clásicos de juveniles: así terminaron los seis partidos entre Talleres y Belgrano

Los clásicos de inferiores entre Talleres y Belgrano volvieron a disputarse este sábado en el marco de la 23ª fecha del Torneo de Juveniles de la Liga Profesional. La jornada se dividió entre el Predio Armando Pérez, donde se jugaron los partidos de las divisiones mayores, y el Estadio La Boutique de barrio Jardín, donde se desarrollaron los cotejos de las menores.

En el predio de Armando Pérez., Talleres se impuso en Cuarta división por la mínima diferencia, mientras que Belgrano festejó en Quinta con una goleada y en Sexta con un triunfo ajustado.

En barrio Jardín, la T consiguió victorias en Séptima y Octava división, en tanto que la Novena quedó en manos del Pirata.

Con este reparto, ambos equipos sumaron 9 puntos producto de tres victorias cada uno. Talleres convirtió cinco goles y recibió diez, mientras que Belgrano marcó diez y le anotaron cinco.

En la continuidad del certamen, Talleres enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Belgrano se medirá ante Estudiantes de La Plata.

Síntesis de la jornada

En el Predio Armando Pérez

4ª división: Belgrano 0 – Talleres 1 🔹 Gol: Ramiro Godoy (T).

5ª división: Belgrano 6 – Talleres 0 🔹 Goles: Fabricio Mendieta (3), Agustín Caciorgna, Julián Núñez y Mateo Casas (B).

6ª división: Belgrano 1 – Talleres 0 🔹 Gol: Ramiro Tulian (B).

En La Boutique