Al igual que el año pasado, el conjunto Albiazul tendrá la posibilidad de disputar nuevamente una instancia de semifinal. La edición del 2021 fue la mejor performance del Matador en la Competencia nacional más importante del país.

Talleres jugará este miércoles a las 18.00 ante Banfield en el Estadio Marcelo Bielsa por una de las semifinales de la Copa Argentina.

A continuación, repasamos el camino transitado por Talleres en la presente edición de la Copa en el que venció a Güemes, Chaco For Ever, Newell´s e Independiente.

.- RESUMEN DEL PARTIDO

.- 32VOS DE FINAL

Talleres (4) 22 – Guido Herrera; 29 – Gastón Benavídez, 2 – Rafael Pérez, 15 – Enzo Díaz, 21 – Angelo Martino; 18 – Rodrigo Villagra, 8 – Juan Méndez; 7 – Diego Valoyes, 32 – Matías Esquivel, 10 – Héctor Fértoli; 19 – Federico Girotti.

Suplentes: 1 – Alan Aguerre, 28 – Francisco Álvarez, 4 – Matías Catalán, 23 – Ramiro González Hernández, 17 – Christián Oliva, 35 – Fernando Juárez, 5 – Francis Mac Allister, 24 – Santiago Toloza, 34 – David Romero, 36 – Ignacio Lago, 38 – Matías Godoy, 11 – Emerson Batalla. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

Güemes (0) 1 – Juan Mendonca; 4 – Lautaro Arregui, 2 – Gabriel Fernández, 6 – Andrés Zanini, 3 – Gabriel Lazarte; 8 – Tomás Assennato, 5 – Luis Jerez Silva, 7 – Nicolás Juárez, 10 – Marcos Fernández; 11 – Gabriel Jara, 9 – Muriel Orlando.

Suplentes: 12 – Luis Rodríguez, 13 – Iván Serrano, 14 – Juan Carlos Salas, 15 – Agustín Aleo, 16 – Gastón Comas, 17 – Nahuel Speck, 18 – Sebastián Benega, 19 – Claudio Salto, 20 – Enzo López, 21 – Ramón Lentini, 22 – Nicolás Retamar, 23 – Gustavo Villarruel. DT: Pablo Martel.

Goles:18´ Federico Girotti (T), 42´ Diego Valoyes (T), 46´ Matías Esquivel (T), 52´ Federico Girotti (T).

Cambios en Talleres 60´ Matías Godoy por Diego Valoyes, 60´ Fernando Juárez por Juan Méndez, 74´ Christián Oliva por Rodrigo Villagra, 74´ Ramiro González Hernández por Rafael Pérez, 77´ Santiago Toloza por Federico Girotti.

Cambios en Güemes 54´ Sebastián Benega por Tomás Assennato, 54´ Claudio Salto por Marcos Fernández, 54´ Nicolás Retamar por Muriel Orlando, 54´ Enzo López por Gabriel Jara, 81´ Agustín Aleo por Gabriel Lazarte.

Amarillas 22´ Mendonca (G), 54´ Jara (G), 57´ Retamar (G) 85´ Zanini (G).

Expulsados 63´ Nicolás Juárez (G)

Árbitro Nazareno Arasa

.- RESUMEN DEL PARTIDO

16AVOS DE FINAL

Chaco For Ever 0 (3)1 – Joaquín Mattalia; 4 – Gaspar Triverio, 2 – David Valdez, 6 – Mauro Martínez, 3 – Franco Canever; 5 – Diego Sánchez Paredes, 8 – Álvaro Cuello; 11 – Gonzalo Lucero, 10 – Emanuel Díaz, 7 – Gastón Novero; 9 – Martín Garnerone.

Suplentes: 12 – Gastón Canuto, 13 – Yair Marín, 14 – Gonzalo Alarcón, 15 – Gerardo Gómez, 16 – Marcos Antonio Giménez, 17 – Leandro Allende, 18 – Joaquín Pombo, 19 – Nicolás Trecco, 20 – Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Talleres 0 (4)1 – Alan Aguerre; 29 – Gastón Benavídez, 4 – Matías Catalán, 2 – Rafael Pérez, 15 – Enzo Díaz; 18 – Rodrigo Villagra, 35 – Fernando Juárez; 38 – Matías Godoy, 32 – Matías Esquivel, 10 – Héctor Fértoli; 9 – Michael Santos.

Suplentes: 22 – Guido Herrera, 33 – Joaquín Blázquez, 8 – Julio Buffarini, 13 – Julián Malatini, 21 – Angelo Martino, 17 – Christián Oliva, 16 – Rodrigo Garro, 24 – Santiago Toloza, 40 – Cristián Ludueña, 11 – Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Cambios en Chaco For Ever 46’ Yair Marín por Gastón Martínez, 65’ Leandro Allende por Gastón Novero, 73’ Matías Romero por Martín Garnero, 82’ Gonzalo Alarcón por Emanuel Díaz.

Cambios en Talleres 53´ Julio Buffarini por Héctor Fértoli, 53’ Santiago Toloza por Fernando Juárez, 74’ Federico Girotti por Matías Godoy, 74’ Rodrigo Garro por Gastón Benavídez, 83’ Christián Oliva por Matías Esquivel.

Amarillas13’ Fértoli (T), 79’ Buffarini (T), 80′ Alarcón (C), 91′ Garro (T).

Definición por penales Michael Santos (T) gol, Leandro Allende (C) (atajó Alan Aguerre), Matías Catalán (T) (atajó Joaquín Mattalía), Álvaro Cuello (C) (atajó Alan Aguerre), Rodrigo Garro (T) (pegó en el travesaño), Franco Canever (C) (desviado, arriba del travesaño), Enzo Hernán Díaz (T) gol, Joaquín Mattalía (C) gol, Federico Girotti (T) (atajó Joaquín Mattalía), Gaspar Triverio (C) gol, Rafael Pérez (T) gol, Matías Sebastián Romero (C) gol, Julio Buffarini (T) gol, David Emanuel Valdez (C) (pegó en el travesaño).

Árbitro Jorge Baliño

.- RESUMEN DEL PARTIDO

OCTAVOS DE FINAL

Talleres (2)1 – Alan Aguerre; 8 – Julio Buffarini, 4 – Matías Catalán, 2 – Rafael Pérez, 15 – Enzo Díaz; 23 – Alan Franco, 18 – Rodrigo Villagra, 16 – Rodrigo Garro; 38 – Matías Godoy, 9 – Diego Valoyes, 19 – Francisco Pizzini.

Suplentes: 22 – Guido Herrera, 29 – Gastón Benavídez, 13 – Julián Malatini, 35 – Gonzalo Rodríguez, 10 – Héctor Fértoli, 21 – Angelo Martino, 17 – Christián Oliva, 30 – Ulises Ortegoza, 20 – Gonzalo Álvez, 40 – Cristián Ludueña, 32 – Maximiliano Gatani, 14 – Juan Cruz Giacone. DT: Javier Gandolfi.

Newell’s Old Boys (1) 17 – Lautaro Morales; 25 – Víctor Velázquez, 4 – Willer Ditta, 19 – Facundo Mansilla, 25 – Marco Campagnaro; 22 – Marcos Portillo, 13 – Juan Sforza, 30 – Cristián Ferreira; 44 – Francisco González, 9 – Juan Manuel García, 26 – Ramiro Sordo.

Suplentes: 33 – Felipe San Juan, 45 – Tomás Berardozzi, 55 – Tomás Jacob, 37 – Iván Glavinovich, 16 – Djorkaeff Reasco, 43 – Marcos Benítez, 29 – Marcelo Esponda, 47 – Guillermo Balzi, 18 – Brian Aguirre, 24 – Genaro Rossi, 7 – Juan Garro. DT: Adrián Coria.

Goles: 46´ Juan Manuel García (N), 69’ Willer Ditta (N) e/c, 87’ Juan Cruz Giacone (T).

Cambios en Talleres:54´ Gonzalo Álvez por Francisco Pizzini, 54’ Gastón Benavídez por Julio Buffarini, 66’ Juan Cruz Giacone por Alan Franco, 89’ Christian Oliva por Matías Godoy.

Cambios en Newell’s Old Boys:50’ Tomás Jacob por Facundo Mansilla, 62’ Marcos Benítez por Marcos Portillo, 62’ Guillermo Balzi por Cristian Ferreira, 74’ Juan Garro por Ramiro Sordo, 74’ Genaro Rossi por Juan Manuel García.

Amarillas:38’ García (N), 49’ Mansilla (N), 43’ Catalán (T), 81’ Álvez (T), 94’ Aguerre (T).

Árbitro Ariel Penel

.- RESUMEN DEL PARTIDO

CUARTOS DE FINAL

Talleres 0 (4)1.Alan Aguerre; 29. Gastón Benavídez, 4. Matías Catalán, 2. Rafael Pérez, 15. Enzo Díaz; 17. Christian Oliva, 18. Rodrigo Villagra; 38. Matías Godoy, 16. Rodrigo Garro, 19. Francisco Pizzini; 7. Diego Valoyes.

Suplentes: 22. Guido Herrera, 8. Julio Buffarini, 13. Julián Malatini, 21. Angelo Martino, 3. Lucas Suárez, 30. Ulises Ortegoza, 5. Favio Álvarez, 24. Santiago Toloza, 37. Agustín Venezia, 10. Héctor Fértoli, 20. Gonzalo Álvez, 14. Juan Cruz Giacone. DT: Javier Gandolfi.

Independiente 0 (2)13.Milton Álvarez; 28. Alex Vigo, 24.Sergio Barreto, 33. Juan Insaurralde, 4. Edgar Elizalde; 23. Iván Marcone, 14. Lucas González, 27. Tomás Pozzo; 7.Damian Batallini, 18. Leandro Benegas, 9. Leandro Fernández.

Suplentes: 25. Diego Segovia, 2. Joaquín Laso, 5. Lucas Rodríguez, 31. Patricio Ostachuk, 10. Alan Soñora, 11. Juan Cazares, 26. Juan Zarza, 49. Justo D´Angelo, 16. Facundo Ferreyra, 20. Rodrigo Márquez, 36. Nicolás Vallejo, 48. Santiago Ayala. DT: Julio Falcioni.

Definición por penales: Diego Valoyes (T) GOL (1 – 0), Leandro Benegas (I) GOL (1 – 1), Favio Álvarez (T) GOL (2 – 1), Juan Insaurralde (I) ATAJADO (2 – 1), Rodrigo Garro (T) PALO (2 – 1), Javier Vallejo (I) DESVIADO (2 – 1), Enzo Díaz (T) GOL (3 – 1), Facundo Ferreyra (I) GOL (3 – 2), Julio Buffarini (T) GOL (4 – 2).

Cambios en Talleres: 64’ Ulises Ortegoza por Christian Oliva, 71’ Héctor Fértoli por Francisco Pizzini, 93’ Julio Buffarini por Gastón Benavídez, 93’ Favio Álvarez por Rodrigo Villagra.

Cambios en Independiente: 59´ Javier Vallejo por Leandro Fernández, 72’ Facundo Ferreyra porpor Damián Batallini.

Amarillas:15’PT Sergio Barreto (I), 43´ PT Leandro Fernández (I), 23’ ST Enzo Díaz (T), 42’ Alex Vigo (I).

Árbitro Hernán Mastrángelo