Depietri y la sensación del empate: «Ya los goles van a venir»

Talleres se llevó un empate sin goles de su visita a Tigre, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto cordobés, dirigido por Carlos Tevez, dominó gran parte de las acciones y contó con varias oportunidades para marcar, pero la falta de eficacia volvió a privarlo del triunfo.

Valentín Depietri, elegido como la figura del encuentro, analizó el empate: “Hicimos un gran partido, nos faltó meterla nomás. Tuvimos muchísimas chances, dos tiros en los palos en el primer tiempo y seguimos llegando en el segundo. Lo importante es que estamos encontrando bien la idea, jugando con buen nivel, y ya los goles van a venir”, señaló.

Consultado por la situación en la tabla Anual, donde Talleres pelea por escapar de la zona baja, el delantero reconoció: “Estamos conviviendo día a día con esa presión. Es difícil porque todos los partidos son parejos, pero jugando como hoy vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Nos queda un sabor amargo por no haber ganado, pero confiamos en salir adelante”.

Con este resultado, los albiazules suman seis puntos en la Zona B, mientras que Tigre llega a nueve en el Grupo A. En la tabla Anual, Talleres alcanzó las 19 unidades, logrando escapar del penúltimo lugar y de un eventual desempate por la permanencia.

En la próxima fecha, la “T” visitará a Rosario Central el domingo 21 a las 19 horas, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir sumando.