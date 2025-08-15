Desde atrás de mitad de cancha: el golazo de Culasso que hizo vibrar a La Boutique

La Reserva de Talleres logró este jueves una contundente victoria 3-0 sobre San Martín de San Juan, en un partido del Torneo Proyección disputado en el Estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa. El momento más destacado de la jornada fue obra de Valentín Culasso, que sorprendió con un gol desde atrás de mitad de cancha.

La jugada se produjo a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando el mediocampista recuperó la pelota en tres cuartos de su propio campo, avanzó unos metros y, con un potente derechazo, sorprendió al arquero rival para establecer el 2-0 parcial.

El equipo dirigido por Mariano Levisman abrió el marcador a los 32 minutos de la primera parte a través de Bruno Trey. Tras el gol de Culasso, Lautaro Ortíz selló el resultado definitivo a los 30 minutos del complemento.

El árbitro Eduardo Coyto, asistido por Diego Ortíz y Enzo Nell, estuvo a cargo del partido. Con este triunfo, Talleres se prepara para visitar a Atlético Tucumán el próximo jueves 26 de agosto a las 19:00 en el Estadio Monumental José Fierro.