Por la fecha 13 del Torneo Proyección Clausura, Talleres recibió a River Plate en el estadio La Boutique de barrio Jardín Espinosa. El conjunto visitante se impuso con autoridad por 4 a 0 y dejó sin reacción al equipo local.

Los goles del conjunto “millonario” fueron convertidos por Alan Torres, Leonel Jaime —en dos oportunidades— y Lucas Obregón. El encuentro fue dirigido por Ulises López, con la asistencia de Ignacio Otegui y Tomás Pérez.

Con este resultado, la reserva del “Matador” se mantiene en la séptima posición de la Zona B, con 17 puntos. El próximo compromiso será ante Vélez Sarsfield, el martes 14 de octubre desde las 15 en la Villa Olímpica, donde buscará reponerse del traspié y sostenerse entre los primeros puestos.

Síntesis del partido

Talleres (0): Franco Yennerich; Joaquín Soria, Valentín Gellos, Gonzalo Nuccio; Timoteo Chamorro, Lautaro Ortíz, Valentín Culasso, Facundo Lucero; Luis Sequeira, Valentín Dávila e Ignacio Alastra. DT: Mariano Levisman.

River Plate (4): Franco Jaroszewicz; Matías Unyicio, Juan Miretti, Facundo Gonzáles, Valentín Lucero; Lucas Obregón, Agustín Juárez, Thiago Acosta, Alan Torres; Joaquín Freitas y Leonel Jaime. DT: Marcelo Escudero.

Goles: Alan Torres, Leonel Jaime (2) y Lucas Obregón (River Plate).

Amonestados: Joaquín Soria, Luis Sequeira, Timoteo Chamorro (T); Agustín Juárez, Facundo González (RP).

Árbitro: Ulises López.

Estadio: La Boutique (Córdoba).