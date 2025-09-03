El consejo de Caruso Lombardi a Tevez para sacar a Talleres del fondo de la tabla

Ricardo Caruso Lombardi, conocido por su estilo frontal y su trayectoria como “salvador del descenso”, se refirió a la actualidad de Talleres en el programa Futbolémico de Radio Showsport. El exentrenador dejó una recomendación directa para Carlos Tevez, actual DT albiazul:

“¿Sabés lo que tiene que hacer? Mostrarle un video de cómo se rompía el culo él para jugar. Eso es lo primero que tiene que mostrar a los jugadores”.

Caruso remarcó la importancia del aspecto mental en un plantel que hoy se encuentra en los últimos puestos de la Liga Profesional y en riesgo de perder la categoría. “El miedo te liquida. Yo viví mil veces esas situaciones. No buscaba a los que jugaban mejor, buscaba a los que mentalmente eran positivos”., señaló.

Además, opinó que Talleres no recibe el mismo trato arbitral que otros clubes, lo cual, según él, se relaciona con la mala relación entre el presidente Andrés Fassi y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia:

“A Talleres lo perjudican. De 10 fallos, 8 miran para otro lado. Los árbitros no te van a ayudar; lo dudoso siempre es en contra”.

En ese sentido, recordó jugadas puntuales de partidos recientes donde, a su entender, los fallos arbitrales perjudicaron al equipo cordobés.

Finalmente, Caruso sostuvo que la clave pasa por recuperar la confianza del plantel y del propio cuerpo técnico: “Carlos no tiene que aflojar; tiene que sentirse ganador, como cuando jugaba. Si transmite eso, el equipo puede salir adelante”.